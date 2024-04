video suggerito

Trionfo totale delle fiorettiste azzurre al Mondiale! L'oro a squadre dopo l'intero podio individuale Straordinaria prova di forza al Mondiale di Tblisi dove il quartetto femminile di fioretto ha conquistato anche l'oro a squadre dopo aver monopolizzato la scena nelle prove individuali conquistando l'intero podio. Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini e Anna Cristino si presentano così come il team da battere a Parigi 2024.

A cura di Alessio Pediglieri

Il quartetto femminile vittorioso a Tblisi (credits Federscherma)

Tripudio azzurro al Mondiale di scherma a Tblisi dove le fiorettiste hanno monopolizzato un weekend da favola conquistando anche la medaglia d'oro a squadre dopo aver dominato la prova individuale prendendosi tutti i gradini del podio: il quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini ha letteralmente dominato la competizione, volando sul gradino più alto del podio dopo il successo in finale contro la Francia e consolidando così la propria leadership nel Ranking mondiale.

Il team azzurro femminile è stato praticamente perfetto: nei quarti di finale ha superato con una prestazione autoritaria la Polonia per 45-31; poi le fiorettiste italiane hanno conquistato anche la semifinale contro il Giappone, 45-34; quindi l’ultimo atto, con la Francia. Contro la rivale di sempre hanno preso immediatamente il comando dell’assalto, costruendo frazione dopo frazione un successo schiacciante, decretato dal risultato finale di 45-36. Un sigillo magico per un weekend perfetto per il fioretto femminile del Commissario tecnico Stefano Cerioni che si presenta prepotentemente come il team da battere alle prossime Olimpiadi di Parigi.

La premiazione a Tblisi (credit Federscherma)

La vittoria storica nell'individuale: il podio tutto azzurro

Un fine settimana che era iniziato nel modo migliore a Tblisi. Il trionfo italiano era iniziato con un podio tutto monocolore, con Alice Volpi che vince la gara individuale, battendo in finale Arianna Errigo, che è medaglia d’argento, mentre le due medaglie di bronzo sono andate al collo di Martina Favaretto e Anna Cristino.

Errigo festeggia la vittoria nell'individuale (credit Federscherma)

L’Italia del fioretto guidata dal CT Stefano Cerioni ha così conquistato nella giornata di sabato un altro guinness dei primati, prendendosi per la terza volta tutte le medaglie in palio. Era accaduto già un anno fa agli Europei di Plovdiv, e poi era successo anche lo scorso gennaio a Parigi nella prova maschile di Coppa. Una straordinaria dimostrazione di forza, l’ennesima, che dà l’esatta dimensione con cui la scherma azzurra si sta avvicinando ai Giochi Olimpici di Parigi, in programma la prossima estate.