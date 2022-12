Sara Franceschi incredula dopo l’argento nei 400 misti femminili: “Non so come ho fatto” A Melbourne ai Mondiali di nuoto in vasca corta trionfo anche per Sara Franceschi che si è piazzata al secondo posto, ed è quindi medaglia d’argento, nella gara dei 400 misti donne.

A Melbourne ai Mondiali di nuoto in vasca corta trionfo anche per Sara Franceschi che si è piazzata al secondo posto, ed è quindi medaglia d'argento, nella gara dei 400 misti donne. L'oro finisce alla statunitense Flickinger. Grande entusiasmo per la Franceschi. La giovane livornese fa la differenza nella frazione a rana rimanendo sotto 1'16".

Crono complessivo in 4'28"58. "Sono davvero soddisfatta, non so nemmeno come ho fatto, è un sogno questo argento – ha spiegato – E' tutto bellissimo, ora mi ci vorrà qualche giorno per capire cosa è successo" ha aggiunto ai microfoni di RaiSport. La gara della Franceschi è stata gestita bene. Una prima parte di gara fatta bene poi la frazione a rana per ricucire il distacco sulle prime e riportarsi sul podio. La giovanissima nuotatrice italiana classe 1999 riesce a tenersi lontana il ritorno di Kobori e Smith, arrendendosi solo alla grande azione di Hali Flickinger.

La partenza infatti è stata tutta per la statunitense che prende immediatamente il largo provando a prendere margine nei primi 200 metri tenendo a bada la rimonta delle avversarie e lo straordinario ritorno della Franceschi proprio nella seconda metà di gare. Nei primi 100 metri si fa notare la Cusinata ma la livornese è brava nella frazione a rana a completare la rimonta e scalare la classifica riuscendo anche a superare la Kobori. Ha provato ad ambiare anche al bottino pesante ma ha dovuto soprattutto difendersi dal ritorno delle avversarie.

Un'ottima gara e un risultato straordinario per l'azzurra che consente all'Italia di aumentare il proprio medagliere. L’altra azzurra Ilaria Cusinato alla fine ha concluso settima con un tempo di 4.32.68. L’ex campionessa mondiale Tessa Cieplucha è stata invece squalificata a sorpresa. La Franceschi ha completato una giornata trionfale per l'Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta.