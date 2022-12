Fantastico Mora nei 100 dorso: nuovo primato italiano e medaglia d’argento Lorenzo Mora si è preso un argento mondiale nei 100 dorso in vasca corta nei Mondiali di Melbourne nuotando in 49″04, nuovo record italiano.

A cura di Alessio Pediglieri

Nella finale maschile dei 100 dorso ai Mondiali di Melbourne, Lorenzo Mora è stato straordinario e si è preso la medaglia d'argento con un nuovo record nazionale che ne dimostra le immense qualità e gli enormi margini di miglioramento. Meglio dell'azzurro, solamente l'americano Murphy, imprendibile. Terzo sul podio l'australiano Cooper.

Una finale che ha visto ancora una volta i colori azzurri competere ai massimi livelli: la medaglia d'oro è sfuggita per un nulla, ma con un tempo da brividi che ferma il cronometro a 49″04 che indica il nuovo record nazionale, frantumando il precedente. Lorenzo Mora è stato magistrale nella seconda metà di gara, quando a 50 metri dall'arrivo ha fatto la differenza con una subacquea che gli ha permesso di prendersi il 2° posto, poi difeso fino alla fine dal ritorno del padrone di casa, l'australiano Cooper che ha chiuso a 49″52 le sue fatiche in vasca.

Per Lorenzo Mora una giornata da incorniciare malgrado il pizzico di rammarico di non aver superato la barriera dei 49″: due argenti arrivati in pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, il primo grazie alla straordinaria nuotata della mista mista 4×50, il secondo in solitaria a dorso. Imprendibile l'americano Murphy che per tre quarti di gara ha nuotato sotto la soglia del record del mondo e che ha chiuso con il nuovo primato dei campionati.

(in aggiornamento)