Il tuffatore francese cade rovinosamente all’inaugurazione della piscina olimpica davanti a Macron Fuoriprogramma imbarazzante alla cerimonia inaugurale del Centro Acquatico delle prossime Olimpiadi di Parigi: il tuffatore francese Alexis Jandard, medaglia d’argento ai Mondiali 2022, è caduto rovinosamente davanti al presidente Macron. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Bene ma non benissimo l'inaugurazione del Centro Acquatico che la prossima estate ospiterà le gare delle Olimpiadi estive a Parigi: il tuffatore francese Alexis Jandard, medaglia d'argento a squadre ai Mondiali di Budapest del 2022, è caduto dal trampolino in maniera tanto rovinosa quanto imbarazzante durante la cerimonia che si è svolta alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron.

Il presidente francese Emmanuel Macron all'inaugurazione della piscina olimpica

L'impianto, appena costruito e costato 180 milioni di euro, sorge vicino allo Stade de France a Saint-Denis. Jandard, che compirà 27 anni a fine aprile ed è già qualificato per i Giochi parigini (i secondi cui parteciperà dopo Tokyo 2020), si preparava ad effettuare un semplice tuffo con una capriola in avanti assieme ad altri due colleghi ugualmente qualificati, Gwendal Bisch e Jules Bouyer, nell'ambito della festa per l'inaugurazione della piscina.

Doveva essere poco più di una formalità per un atleta esperto ad alto livello come lui, ma lo scivolone – stavolta non in senso metaforico – era dietro l'angolo. Jandard è saltato sul piede sinistro ma ha perso l'equilibrio, scivolando goffamente all'indietro e cadendo col sedere sul trampolino, prima di rotolare in acqua mentre al suo fianco gli altri due tuffatori non avevano problemi. Una scena che ha sollevato più di una risata, diventando virale sui social.

La caduta non è stata peraltro completamente indolore per Jandard, che è apparso leggermente graffiato sulla schiena mentre usciva dalla piscina. Niente di serio, come ha poi spiegato: "Voglio rassicurarvi subito, non c'è nessun problema. Va tutto bene. Non mi sono fatto male, sono cose che succedono purtroppo. È arrivato in un momento in cui non me lo aspettavo affatto".

Il Centro Acquatico è l'unica struttura sportiva permanente che sarà costruita per le Olimpiadi di Parigi 2024 e potrà ospitare 5000 spettatori con l'aggiunta di altri 2000 posti rimovibili. Il nuovo impianto ospiterà gare di pallanuoto, tuffi e nuoto sincronizzato e dopo le partite sarà utilizzato per le gare di nuoto delle Paralimpiadi. Intervenendo alla cerimonia, Macron ha voluto ringraziare "tutte le parti coinvolte nella costruzione di questo Centro Acquatico, che corrisponde alle nostre ambizioni. Ci permetterà di esserci per le Olimpiadi. Daremo il benvenuto al mondo in questo luogo costruito con audacia e in un modo unico. È innovativo ed è esemplare dal punto di vista ambientale".