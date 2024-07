Thierry Henry pubblica un video dei suoi gol in allenamento a 46 anni: un fuoriclasse senza tempo Thierry Henry ancora eccezionale nelle vesti di bomber. Numeri clamorosi mostrati in video nel ritiro con la nazionale olimpica francese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il talento e le doti tecniche non hanno età. Un esempio? Thierry Henry, che a quasi 47 anni sembra avere ancora lo smalto dei tempi migliori. L'ex attaccante di Monaco, Juventus, Arsenal e Barcellona ha mostrato tutte le sue qualità durante un allenamento con la nazionale francese che si prepara a guidare alle Olimpiadi di Parigi.

Thierry Henry mostra tutto il suo talento eccezionale a 46 anni

Thierry Henry ora ricopre il ruolo di commissario tecnico della nazionale under 21 francese. Una nuova sfida per il campione transalpino dopo anni anche in cui ha unito la carriera in panchina, da assistente del ct del Belgio, a quella di commentatore. Uno stato di forma ancora invidiabile per lui, che ha voluto mettere alla prova uno dei suoi portieri, in un video caricato sul profilo ufficiale della nazionale francese diventato subito virale.

Il video dei due super gol con la nazionale francese in preparazione delle Olimpiadi

Nel primo si vede Henry battere un calcio di rigore molto particolare. Dopo la rincorsa, l'ex bomber finta di calciare di destro e invece anticipa la battuta con un tocco di punta di sinistro, mix di furbizia e genialità. Una soluzione eccezionale e perfetta che ha lasciato di stucco il portiere. Quest'ultimo non ha capito quelle che erano le intenzioni dell'allenatore.

Poco dopo, altro saggio di grande talento. Dopo un uno-due con un collaboratore, ecco che Henry si è fatto dare palla in posizione molto defilata. Nonostante tutto il francese ha deciso di calciare di destro, girando attorno al pallone: dopo aver aperto il piattone in modo eccellente, gran soluzione a giro sul palo lontano a mandare la sfera all'angolino. Anche in questo caso per l'estremo difensore non c'è stato nulla da fare.

Henry senza tempo, pronto a stupire anche da ct a Parigi 2024

Classe cristallina dunque per Henry che ha segnato complessivamente 51 gol con la maglia della Francia, vincendo la Coppa del Mondo del 1998 e l'Europeo del 2000. E come abbiamo visto Titì da ancora del tu al pallone. Ora però testa alle Olimpiadi e in particolare alle prossime sfide olimpiche contro Stati Uniti, Guinea e Nuova Zelanda nella fase a gironi del torneo.