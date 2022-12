Straordinaria staffetta mista 4×50 ai Mondiali di Melbourne: argento e nuovo record europeo L’Italia ancora protagonista in vasca corta ai Mondiali di Melbourne: la mista mista 4×50 si è presa il 2° posto, l’argento e il nuovo record europeo! Primi gli USA con il nuovo primato mondiale.

A cura di Alessio Pediglieri

Mondiali in vasca corta in Australia, a Melbourne, ancora tinti d'azzurro nella Finale mista mista 4×50. L'Italia si prende una medaglia d'argento straordinaria dietro solamente agli Stati Uniti che chiudono primi con il record mondiale. Ma l'Italia è pazzesca e chiude con uno splendido argento che vale anche il nuovo primato nazionale ma soprattutto il nuovo record europeo.

Entusiasmo incredibile per tutti gli atleti impegnati in vasca che si godono una gara quasi perfetta, chiusa con un eccellente 1'36″01 finale che significa il miglior tempo continentale e, di conseguenza, il nuovo primato italiano. Azzurri protagonisti sin dalle prime bracciate, con un secondo posto che viene conquistato e difeso fino alla fine, malgrado un recupero negli ultimi metri da una Germania che si deve però accontentare solamente di un bronzo.

Lorenzo Mora, Silvia di Pietro, Nicolò Martinenghi e Costanza Cocconcelli sono riusciti così a costruire una nuova impresa alla seconda giornata dei Mondiali, dopo un primo atto andato in onda martedì 13 dicembre che aveva già visto trionfare i colori azzurri a Melobourne anche con uno stupendo Paltrinieri. Per i 4 staffettisti, tempi da prima pagina: Mora ha nuotato in 22″50 a dorso trovando il miglior tempo nazionale ma il record non verrà omologato perché per i regolamenti internazionali non può venire omologato un tempo singolo in una mista. Ottimo anche Martinenghi che è stato il più veloce nella sua frazione con un perfetto 24″83. Anche le ragazze si sono difese al meglio: 24″52 per Di Pietro e 24″07 Cocconcelli.

Meglio degli azzurri solamente una splendida formazione americana che ha vinto l'oro nel modo migliore, mantenendo fede ai pronostici della vigilia. Il quartetto composto da Nic Fink, Kate Douglass, Torri Huske e Ryan Murphy ha fatto segnare il nuovo record del mondo, fermando il cronometro a 1'35″15.