La Francia dovrà rinunciare a Lucas Hernandez per gli Europei: rottura del crociato e stop di 7 mesi Un'altra tegola per Lucas Hernandez, costretto a saltare gli Europei per un nuovo infortunio: si ripete l'incubo degli ultimi Mondiali, dovrà restare ai box per sette mesi.

A cura di Ada Cotugno

La prima brutta notizia per la Francia in vista degli Europei è arrivata con largo anticipo: Lucas Hernandez ha alzato bandiera bianca e salterà la competizione dopo il bruttissimo infortunio procurato durante Borussia Dortmund-PSG che ha messo fine alla sua stagione. La diagnosi del fratello maggiore di Theo Hernandez è la peggiore possibile: rottura del legamento crociato anteriore sinistro, resterà fermo ai box per i prossimi 7 mesi.

Un'altra catastrofe che lo colpisce proprio alla vigilia di un evento importante, come già successo per gli ultimi Mondiali abbandonati dopo la partita d'esordio con l'Australia proprio a causa della rottura del crociato. Le sensazioni erano pessime già dal primo istante: alla fine del primo tempo il francese si è accasciato al suolo, costringendo Luis Enrique a operare un cambio anticipato nella sfida di Champions.

Nonostante l'ottimismo iniziale dell'allenatore e dei suoi compagni di squadra gli esami strumentali hanno rivelato la notizia peggiore, la seconda rottura del legamento dei giro di poco più di un anno e mezzo. Per Lucas Hernandez è una grossa mazzata, un boccone amaro da digerire a poco meno di due mesi dall'inizio degli Europei: la sua missione era quella di rifarsi dopo il Mondiale saltato e cercare di guidare la Francia verso la vittoria.

La dinamica dell'infortunio di Lucas Hernandez

Pochi minuti prima dell'intervallo della partita Borussia Dortmund-PSG il francese è stato colpito dai peggiori presagi. Nel tentativo di bloccare Fullkrug, autore del gol che ha deciso la partita, è intervenuto mettendo il ginocchio in una posizione innaturale.

La sua chiusura difensiva non solo non ha fermato l'attaccante tedesco, che è riuscito comunque a segnare la rete, ma lo ha costretto anche a fermarsi con un espressione molto dolorante. Già allora si era capito che la situazione era più complicata del previsto e lo stop di 7 mesi non ha fatto altro che confermare le brutte sensazioni.