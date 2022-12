Martinenghi si conferma ai Mondiali di nuoto, medaglia d’argento nei 100 rana: “Speravo meglio” Dopo il bronzo di Alessandro Miressi, altra medaglia per l’Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta grazie a Nicolò Martinenghi argento nei 100 metri rana.

A cura di Marco Beltrami

Arriva la seconda medaglia di giornata ai Mondiali di nuoto in vasca corta in Australia. Dopo il bronzo di Alessandro Miressi nei 100 stile libero, sulla stessa distanza a rana, ecco l'argento di Nicolò Martinenghi. Per l'atleta di Varese si tratta di un bis del secondo posto ottenuto un anno fa ad Abu Dhabi. Si è classificato al sesto posto Simone Cerasuolo. A trionfare lo statunitense Fink che si è complimentato a fine gara con gli azzurri, definiti due "talenti".

Si è confermato dunque troppo forte l'atleta a stelle e strisce per Nicolò, campione del mondo in carica ma in vasca lunga. Si è dovuto accontentare del secondo posto, con un tempo che non lo ha soddisfatto del tutto. Ai microfoni di Rai Sport, Martinenghi si è mostrato contento a metà per la medaglia d'argento portata a casa: "Speravo meglio, alla fine non ne avevo più. Sono molto più stanco di ieri a fine gara. Mi aspettavo di meglio sul tempo, ma va bene così. Sapevo che Fink, si sarebbe nascosto nei turni precedenti e che sarebbe stato l'uomo da battere. Niente di diverso dal solito, ho giocato le mie carte magari non al meglio però comunque è un argento Mondiale. Va benissimo. Sono tranquillo, domani resettiamo e poi si va per i 50″.

Grande lucidità nell'analisi della sua prova per l'altro italiano in gara, ovvero Simone Cerasuolo che ha chiuso con il sesto tempo. Dopo la gara, l'atleta classe 2003 di Imola ha dichiarato: "Come è andata?Abbastanza bene, ho sbagliato l'uscita dal tuffo e mi ha penalizzato. Per il resto una gara normale, niente di che. Domani ci riposiamo e poi andiamo sui 50″.

Prosegue dunque con un'altra medaglia l'avventura dei nuotatori italiani in Australia. Quella di Martineghi è la sesta per la nostra rappresentativa che resta quindi al terzo posto nel medagliere del torneo che si concluderà domenica prossima. E la speranza è che il bottino aumenti ancora in maniera corposa.