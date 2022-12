Martinenghi e Cerasuolo meravigliosi ai Mondiali di nuoto: salgono sul podio nei 50 rana dietro Fink La finale dei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne 2022 regala una grande soddisfazione all’Italia: medaglia d’Argento per Nicolò Martinenghi e medaglia di Bronzo per Simone Cerasuolo che salgono entrambi sul podio alle spalle di uno straordinario Nick Fink.

A cura di Michele Mazzeo

La finale dei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne 2022 regala una grande soddisfazione all'Italia: medaglia d'Argento per Nicolò Martinenghi e medaglia di Bronzo per Simone Cerasuolo che salgono entrambi sul podio alle spalle di uno straordinario Nick Fink che batte il primo azzurro di soli 4 centesimi.

Grande prestazione dunque di Martinenghi che, pur mostrando qualche piccolo rammarico per una vittoria sfuggita per pochissimi centesimi solo nel finale, si è comunque confermato tra i migliori del mondo in questa disciplina bissando l'argento sui 100 metri. Strepitoso anche il 19enne imolese Simone Cerasuolo che, dopo aver dominato tra i juniores, alla sua prima vera finale internazionale tra i "grandi" ha subito messo in mostra tutto il suo talento cogliendo uno straordinario bronzo mettendosi alle spalle avversari molto più esperti e titolati come il cinese Qin, lo statunitense Michael Andrew e il britannico, ex re della rana, Adam Peaty.

La classifica della finale maschile dei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne 2022

Nick Fink (Stati Uniti) 25.38 Nicolò Martinenghi (Italia) 25.42 Simone Cerasuolo (Italia) 25.68 Haiyang Qin (Cina) 25.82 Michael Andrew (Stati Uniti) 25.92 Adam Peaty (Gran Bretagna) 25.99 Zibei Yan (Cina) 26.06 Huseyin Sakci (Turchia) 26.09

(In aggiornamento)