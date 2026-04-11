Beloki colpito dall’auto della Lidl-Trek durante la tappa dell’Itzulia: squalifica e multa al team

Il ciclista sta gareggiando sulla strada indisturbato prima di essere colpito dall'auto ammiraglia. Uno dei tanti veicoli di supporto tecnico e tattico fondamentali durante le corse, equipaggiate con bici di scorta sul tetto, ruote, attrezzi, rifornimenti e radio per comunicare con i corridori e che vediamo spesso durante una tappa, è finita per tamponare Markel Beloki durante la quinta tappa dell'Itzulia Paesi Baschi. L'auto della Lidl-Trek, guidata da Kim Andersen, ha colpito accidentalmente il ciclista rischiando di fargli davvero male.

Alla guida c'era il 68enne direttore sportivo danese che è stato successivamente escluso dalla corsa. Anderesen si è avvicinato a un gruppo di ciclisti per chiacchierare o consegnare qualcosa a uno dei suoi corridori. Tuttavia, il danese è stato così imprudente che il paraurti anteriore della BMW che guidava ha colpito il polpaccio di Markel Beloki (EF Education – EasyPost). Il ciclista si è immediatamente voltato indietro per cercare di capire cosa l'avesse colpito e si è lamentato proprio contro il direttore sportivo danese il quale ha poi immediatamente frenato.

Beloki è un ciclista ventenne che ha corso gran parte della tappa basca con la maglia di leader della classifica giovani, maglia che lo spagnolo indossa al posto del leader, Paul Seixas. La manovra provvidenziale di Andersen ha evitato la caduta finale di Markel Beloki. L'assenza di gravi conseguenze durante la corsa non ha però evitato al danese una pesante penalità: il direttore sportivo della Lidl-Trek è stato escluso dalla partecipazione alla Itzulia Basque Country e la squadra tedesca potrà utilizzare un'auto di supporto in meno durante la tappa finale.

Il 68enne è stato anche multato di 1.000 franchi svizzeri e ha ricevuto un'ammonizione da parte della direzione di gara che ha deciso per queste sanzioni nei suoi confronti. Fortunatamente, il corridore della EF Education – EasyPost non ha riportato ferite ed è previsto che torni a correre oggi. Markel Beloki si trova attualmente al 19° posto nella classifica generale e punta a una posizione importante anche per farsi notare sperando di scalare sempre più posizione in una gara così importante come quella nei Paesi Baschi.