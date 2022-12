Italia d’argento nella staffetta 4×50 ai Mondiali di nuoto, beffa all’ultima bracciata Miressi, Ceccon, Deplano e Frigo hanno portato a casa la terza medaglia di giornata per l’Italia ai Mondiali di nuoto in Australia.

A cura di Marco Beltrami

La giornata dei Mondiali di nuoto in Australia si chiude con un'altra medaglia, la terza. Argento per l'Italia nella staffetta 4×50 stile libero maschile, con protagonisti Miressi, Ceccon, Deplano e Frigo. Il quartetto azzurro si è arreso solo nel finale, per 4 centesimi ai padroni di casa dell'Australia.

È il proverbiale caso dove non si sa se far pesare più quello che si è ottenuto o quello che si è perso. I quattro nuotatori italiani con una gran prova sembravano ad un passo dalla medaglia d'oro nella vasca aussie. Prova di forza e concreta, di tutti i nostri portacolori, che però sono stati beffati proprio sul più bello dai padroni di casa. Decisiva l'ultima bracciata dello scatenato Chalmers per il secondo posto della staffetta italiana che ha portato a casa dunque la medaglia d'argento.

E nella classica intervista post-gara i nuotatori italiani non hanno nascosto un pizzico di delusione. Miretti alla Rai ha dichiarato: "Peccato, abbiamo combattuto fino alla fine, ma si gioca tutto sui centesimi. Siamo stati bravi, comunque abbiamo difeso bene il nostro titolo". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Ceccon: "Purtroppo l'Australia ha vinto. I parziali? Non so, comunque è una medaglia. 4 centesimi sono pochi, ma possiamo ritenerci soddisfatti" e Frigo: "La chiudo sempre io, ho dato tutto. Mi sarebbe piaciuto mettere la mano davanti agli australiani in casa loro, ma va bene così dai". Deplano ha provato a guardare soprattutto il bicchiere mezzo pieno: "Non ho visto il mio parziale, staffetta molto bella e compatta. Comunque buono, l'Australia era molto forte e noi ci siamo fatti valere".

Con questa gara si è concluso il programma di oggi ai Mondiali in vasca corta. Quella ottenuta dalla staffetta mista 4×50 è la terza medaglia portata a casa dai nostri atleti. In precedenza a far esultare l'Italia ci avevano pensato Martinenghi nei 100 metri rana e Miressi nei 100 metri stile libero. Con questo tris di medaglie gli azzurri consolidano il terzo posto nel medagliere con 7 successi, alle spalle di USA e Australia.