Il video del pit stop di Brad Pitt ai box del GP Monza lascia i tifosi allibiti: “Ma cosa fanno?” Nel corso del weekend del GP d’Italia della Formula 1 2023 sul circuito di Monza si sono girate alcune scene del nuovo film sulla F1 che vede protagonista Brad Pitt: il video delle riprese di un pit stop ai box mostra però come gli spettatori presenti siano rimasti allibiti per il clamoroso errore a cui avevano appena assistito.

A cura di Michele Mazzeo

Come già accaduto in alcuni dei precedenti gran premi del Mondiale di Formula 1 2023 anche nel GP d'Italia a Monza sono 11 i team F1 presenti nel paddock. Oltre alle dieci scuderie che partecipano al campionato iridato infatti c'è anche l'Apex GP, la squadra protagonista del film sulla F1 che vede nei panni di piloti gli attori Brad Pitt (che interpreta l'esperto driver Sonny Hayes) e Damson Idris (che veste invece i panni del giovane talento in rampa di lancio Joshua Pearce) e diretto dal regista Joseph Kosinski.

Dopo l'assenza nel weekend di Spa in segno di solidarietà e sostegno ai colleghi di Hollywood impegnati nel più grande sciopero della storia del cinema americano, il programma delle riprese dell'attesissima pellicola sulla Formula 1 dunque riprende dal circuito brianzolo in occasione della tappa italiana del Mondiale F1 2023. La presenza della star hollywoodiana a Monza ovviamente non è passata inosservata e non sono mancati gli episodi che hanno destato qualche perplessità negli spettatori presenti nell'impianto lombardo per assistere al GP d'Italia che si sono trovati a gustarsi il dietro le quinte di alcune delle scene che saranno presenti nel film la cui data di uscita non è ancora nota.

Se nelle precedenti apparizioni a Silverstone e all'Hungaroring l'Apex GP aveva incuriosito per il box in pit-lane di fianco a quello della Ferrari, per la presenza di attori e macchine nella griglia di partenza poco prima del via della vera gara e per alcuni giri di pista a velocità non proprio consuete per monoposto di Formula 1 (anche se in realtà quelle utilizzate per le riprese del film sono delle F2 camuffate per sembrare delle macchine F1), a lasciare allibiti gli spettatori presenti sul circuito di Monza sono state le riprese della scena di un pit stop che vede Brad Pitt (o più probabilmente una sua controfigura) rientrare ai box con la sua vettura numero #7, fermarsi nella piazzola di sosta per consentire le operazioni di cambio gomme ai propri meccanici e ripartire per tornare in pista.

Il video fatto da alcuni tifosi presenti nelle tribune situate proprio sopra il box assegnato alla produzione del film per questo weekend del GP d'Italia svela infatti come in tanti siano rimasti spiazzati da ciò che hanno visto. Credendo si trattasse di una prova di pit-stop di un vero team di Formula 1 infatti in tanti hanno urlato mostrando il proprio stupore per quello che sarebbe stato un clamoroso errore: "Ma cosa fanno?" è difatti il commento più diffuso espresso dai presenti.

Ci si riferisce ovviamente al fatto che al momento della sosta della piazzola i meccanici fanno solo finta di cambiare le gomme sulla monoposto di Brad Pitt facendolo poi ripartire invece con gli stessi pneumatici con cui era entrato ai box. Una cosa che ha stranito anche coloro che sapevano di star assistendo alla ripresa di una delle scene che andrà poi nella tanto attesa pellicola sulla Formula 1: "Ma perché?", "Come faranno nel film?" e "Credono davvero non si capisca che non è un vero pit stop?" sono infatti solo alcune delle domande che gli spettatori presenti a Monza si sono poste vedendo quel finto cambio gomme che poi, con molta probabilità, in post produzione sarà reso realistico.