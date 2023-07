Svelata l’APX GP di Brad Pitt, nuova auto in Formula 1: sotto la livrea è nascosto il trucco Durante il GP della Gran Bretagna si terranno le riprese del nuovo film di Brad Pitt e Damson Idris: la Formula 1 ha svelato i dettagli della macchina che verrà utilizzata.

A cura di Ada Cotugno

Silverstone si trasformerà in un set cinematografico a cielo aperto: la Formula 1 ha già annunciato l'introduzione dell'undicesimo team, posizionato a sorpresa accanto al box Ferrari. L'APXGP e i suoi due piloti, Sonny Hayes e Joshua Pearce, non sono altro che i protagonisti del nuovo film di Apple Studios che verrà girato proprio durante il Gran Premio di Gran Bretagna con le due star di Hollywood Brad Pitt e Damson Idris.

La pellicola non ha ancora un titolo ma ripercorrerà la storia di un ex pilota pronto a fare da mentore al suo giovane collega. Il regista Joseph Kosinski si è avvalso anche delle consulenze di Lewis Hamilton per realizzare un prodotto che si avvicini di molto alla realtà e per la prima volta verranno effettuare riprese anche durante una tappa del GP.

La Formula 1 ha rivelato che le prime immagini esclusive dell'automobile che verrà utilizzata per questo film: si tratta di una monoposto F2 realizzata insieme a Mercedes modificata per assumere le sembianze di una F1 e a bordo avrà tecnologie avanzatissime per consentire le riprese della pista e degli stessi piloti che la guideranno. Sulla livrea sono stati inseriti anche gli sponsor per rendere l'auto perfettamente somigliante a tutte le altre ufficialmente in gara.

Leggi anche Cosa sono i track limits in Formula 1 e perché nel GP Austria la situazione è sfuggita di mano

Brad Pitt infatti sarà al volante e per prepararsi si è allenato sul circuito di Silverstone per tre mesi. All'interno della vettura sono state montate circa 50 telecamere per consentire di inquadrare alla perfezione qualsiasi punto dell'abitacolo e sarà inserita anche una speciale telecamera 6K, utilizzata per la prima volta in dimensioni così ridotte.

E, a proposito di prime volte, i due attori gireranno alcune scene proprio durante la vera gara, per dare agli spettatori la sensazione di essere davvero dei piloti professionisti impegnati nel GP. L'APXGP avrà il suo muretto, il suo box ed effettuerà dei veri pit-stop quando le vere auto della F1 non saranno in pista e il regista utilizzerà anche delle immagini dalle telecamere del circuito per rendere il tutto più reale.

Si tratta di una novità assoluta nel mondo della Formula Uno che di sicuro creerà molta attesa per l'uscita del film. Intanto il pubblico presente a Silverston potrà vedere dal vivo la monoposto e tutti gli attori impegnati con questa straordinaria produzione.