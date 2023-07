A Silverstone spunta un nuovo team di Formula 1: sorpresa accanto al box Ferrari Sorpresa a Silverstone per il GP della Gran Bretagna della Formula 1 2023: nel paddock proprio a fianco dei box della Ferrari c’è un 11° team con due piloti d’eccezione.

A cura di Michele Mazzeo

La carovana della Formula 1 è già arrivata a Silverstone dove nel weekend andrà in scena il GP della Gran Bretagna, 10° round del Mondiale 2023. All'arrivo nel paddock però ci si è ritrovati di fronte ad una sorpresa: ci sono un team e due piloti in più rispetto al solito. I più sorpresi sono stati gli uomini della Ferrari che all'arrivo in pitlane hanno scoperto di avere dei nuovi vicini di box.

Al fianco dei due box che ospiteranno gli alfieri del Cavallino Charles Leclerc e Carlos Sainz infatti ci sono già allestiti i due box del team Apex GP sui quali già campeggiano i nomi, i volti e i numeri di gara dei due sconosciuti piloti Sonny Hayes e Joshua Pearce. Ovviamente basta guardare le foto per capire che non si tratta di due sconosciuti né tantomeno di due piloti bensì delle due star di Hollywood Brad Pitt e Damson Idris.

Altrettanto ovvio che non si tratta di un 11° team che partecipa al Mondiale di Formula 1 2023. Come annunciato qualche tempo fa, durante il GP della Gran Bretagna infatti cominceranno le riprese del nuovo film sulla F1 (di cui ancora non si conosce il titolo) diretto da Joseph Kosinski (il regista di "Top Gun: Maverick") e che vede la partecipazione del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton come consulente nella scrittura della sceneggiatura.

Leggi anche La rivelazione a sorpresa di Vasseur sulla Ferrari dopo il GP Canada: ci saranno novità imminenti

Nei momenti di pausa tra le varie sessioni ufficiali, difatti, si approfitterà per girare le prime scene del film con Brad Pitt che interpreterà un ex pilota di Formula 1 che torna dal ritiro per fare da mentore al giovane compagno di squadra Joshua Pearce (interpretato da Damson Idris) e girerà sul tracciato di Silverstone con una monoposto F2 modificata in modo da sembrare una vera F1 (e dotata anche di piccole telecamere che registreranno immagini ad altissima risoluzione) progettata e messa a punto dalla Mercedes. Nel corso del weekend la troupe riprenderà inoltre anche l'azione delle vere monoposto di Formula 1 con queste immagini che saranno poi inserite nel film per renderlo ancora più realistico.

Silverstone è soltanto il primo dei vari circuiti in cui il team Apex GP e i suoi illustri piloti accompagneranno la Formula 1 nel corso della stagione dato che ulteriori scene per il film verranno girate in altri appuntamenti del calendario del Mondiale 2023.