Brad Pitt in Formula 1 dal GP di Silverstone, esplode la rabbia dei piloti: ma non è come sembra A partire dal weekend del GP di Silverstone della Formula 1 2023 l’attore Brad Pitt e il suo team scenderanno in pista per effettuare le riprese per un film sulla F1: il pilota Colton Herta ha espresso pubblicamente la sua amarezza per la concessione fatta alla star di Hollywood. Il tutto però sembra essere frutto di un’incomprensione.

A cura di Michele Mazzeo

Hollywood sbarca in Formula 1 e il paddock va nel caos. Liberty Media ha infatti dato il permesso a Brad Pitt di scendere in pista con il suo team durante il weekend del GP della Gran Bretagna, 11° round del Mondiale 2023 di scena sul leggendario circuito di Silverstone, e per il resto della stagione. Sarà l'occasione per fare delle riprese per il film sulla F1 che sarà coprodotto dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton vedrà come protagonista proprio il famoso attore statunitense, patito di motorsport (nota la sua ammirazione per la leggenda della MotoGP Valentino Rossi).

Nel momento in cui è stata diramata la notizia però in molti hanno espresso il proprio disappunto per la concessione fatta alla star del cinema. Il più indignato è stato il giovane talento dell'Indycar Colton Herta che ha commentato amaramente sui social network la decisione presa dai proprietari del Circus. "Brad Pitt ha ottenuto una superlicenza F1 prima di me. È dura da accettare" ha difatti scritto il 23enne americano chiaramente arrabbiato per quanto accaduto.

Chiaro il riferimento a quanto accaduto al termine della passata stagione quando cioè ha perso l'opportunità di correre in Formula 1 (la Red Bull era pronta a metterlo sotto contratto e offrirgli il sedile dell'AlphaTauri lasciato libero da Gasly) proprio perché la FIA non gli ha concesso la superlicenza necessaria per guidare in F1. Nonostante, a dispetto dell'età, abbia già una grande esperienza nei principali campionati automobilistici statunitensi, Colton Herta infatti in quel momento non aveva i requisiti necessari per ottenere la speciale patente per poter gareggiare nel Circus (aveva solo 32 punti dei 40 richiesti) e la sua richiesta di deroga è stata rigettata.

Alla luce di questo precedente inevitabile la reazione avversa nel momento in cui ha appreso che è stato dato il permesso a Brad Pitt, un attore e dunque non un pilota che ha fatto tutte le categorie automobilistiche minori, di scendere in pista sul leggendario circuito di Silverstone durante il weekend del GP della Gran Bretagna.

Alla base di questa sfuriata di Colton Herta c'è però un'incomprensione. La notizia circolata in un primo momento, cioè che Brad Pitt correrà in Formula 1 insieme agli altri piloti dal GP di Gran Bretagna in poi con un 11° team che si aggiunge ai dieci già presenti in griglia, è chiaramente una fake news.

È vero che l'attore premio Oscar scenderà in pista durante alcuni weekend della F1 e che in alcuni paddock ci sarà la postazione di una undicesima scuderia, ma ovviamente lo farà in totale sicurezza (da solo, a bassa velocità e nelle pause tra le varie sessioni del Gran Premio). E inoltre non guiderà nemmeno una vera monoposto F1: la star di Hollywood infatti girerà sui circuiti con una vettura creata ad hoc dalla Mercedes: una F3 che nelle forme si avvicina alla W14 utilizzata da Hamilton e Russell per correre davvero nel Mondiale di Formula 1 2023.