Hamilton non lascia e raddoppia: sarà protagonista della Formula 1 in pista e sul set con Brad Pitt Apple è in trattativa esclusiva per acquistare un film di Hollywood sulla Formula 1 con Brad Pitt nel quale è coinvolto anche il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che sembra aver diradato i dubbi in merito al possibile ritiro anticipato dalla F1.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il controverso finale del GP di Abu Dhabi Lewis Hamilton non ha ancora svelato quale sarà il suo futuro. I segnali che arrivano dalla Mercedes sembrano però lasciare intendere che l'idea del ritiro immediato dalla Formula 1, su cui ha riflettuto a lungo dopo la delusione patita all'ultimo giro dell'ultima gara della scorsa stagione, sia sempre meno viva e che il sette volte campione del mondo sarà al via del Mondiale 2022. Ma non solo. Quest'anno infatti il 36enne di Stevenage dovrebbe raddoppiare il suo impegno con la Formula 1: oltre ad essere protagonista in pista infatti lo sarà anche sul set cinematografico nella nuova pellicola sulla F1 che Hollywood è pronta a sfornare.

Non si sa ancora quale sarà il ruolo di Lewis Hamilton: se sarà coinvolto nei panni di attore (realizzando così uno dei suoi desideri mai celati) o se invece fungerà da "superconsulente" dietro la telecamera. Ciò che è certo è che il progetto del film sulla Formula 1 con Brad Pitt, di cui ancora non si conosce il nome, sta andando avanti e il pilota britannico avrà un importante ruolo.

Secondo quanto rivelato dal magazine Hollywood Deadline infatti Apple è in trattativa esclusiva per acquistare un progetto cinematografico in cui Brad Pitt interpreta un pilota di Formula 1 che decide di porre fine alla pensione per fare da mentore a un giovane pilota e diventare poi suo compagno di squadra. Lo stesso insider hollywoodiano rivela inoltre che il regista del film sarà Joseph Kosinski (Oblivion, Fire Squad e Top Gun: Maverick), mentre Ehren Kruger (The Ring, Tranformers e Dumbo di Tim Burton tra i suoi lavori più noti) sta scrivendo la sceneggiatura, aggiungendo infine che Lewis Hamilton è avrà un ruolo nel film, anche se la Formula Uno non è ancora ufficialmente coinvolta.