Hamilton e Alonso si ignorano anche nella foto che celebra i 1000 GP in F1 della McLaren

La McLaren a Monte Carlo celebra i 1000 GP in Formula 1. Nella foto da tramandare ai posteri c’erano anche Hamilton e Alonso.

La McLaren fa 1000 GP in Formula 1. Un traguardo storico. Una cifra tonda da festeggiare e il calendario riserva addirittura Monte Carlo per la celebrazione, quale luogo più adatto. Una celebrazione lunga, lunghissima, che è iniziata via social nei giorni scorsi quando il team inglese ha iniziato a ricordare la sua storia sui social. Presenti anche Hamilton e Alonso, compagni nel 2007, che si sono posti ai due estremi. Sarà stato anche solo un fatto scenico, ma la distanza tra i due è stata notata eccome.

I 1000 GP in F1 della McLaren

Dopo la Ferrari, la McLaren è la più longeva scuderia della Formula 1. Una storia lunga e vincente, grazie a un pilota neozelandese Bruce McLaren, che morì in un incidente. Una storia straordinaria. Ora sono pure campioni in carica, piloti e costruttori. Da Lauda a Prost da Hamilton a Senna, che a Monte Carlo proprio con la McLaren ha scritto pagine memorabili. Festeggiamenti sentiti, non solo a livello virtuale.

Approfittando anche del glam di Monte Carlo, la Mclaren ha voluto organizzare un momento d'elite. Invitando i piloti presenti nel Principato per scattare una foto da tramandare, che è storia pura. Sono stati chiamati per lo scatto tutti i piloti che hanno vinto almeno un Gp con il team inglese. Chiaramente mancano piloti illustrissimi, che purtroppo non ci sono più, ma anche chi ha deciso di saltare il weekend monegasco.

I piloti nella foto celebrativa McLaren

Da sinistra a destra sono immortalati David Coulthard, Heikki Kovalainen, Fernando Alonso, Mika Hakkinen, con una divisa del passato. Poi la McLaren di oggi con i piloti Piastri e Norris, e chi dirige il team Zak Brown e Andrea Stella. In mezzo a loro Stefano Domenicali. Dall'altra parte con l'eterno Emerson Fittipaldi, la McLaren di oggi, Gerhard Berger, Juan Pablo Montoya, John Watson e Lewis Hamilton, ultimo della fila e di rosso Ferrari vestito.

Hamilton e Alonso distantissimi

Effetto nostalgia all'ennesima potenza, revival puro con la bellezza di 12 titoli Mondiali tutti insieme: Hamilton (7), Norris (1), Alonso e Hakkinen (2), con oltre 200 Gp di Formula 1 vinti, considerando tutte le scuderie. Quella foto è stata vista e commentata sui social dove si è rimarcata la distanza tra Hamilton e Alonso. Distanza che ci sta, considerando che sono gli unici piloti in attività e sono sistemati sui lati opposti. Ma le ironie non sono mancate considerato il loro rapporto burrascoso, nato proprio in McLaren nel 2007 che ha avuto una sfilza di episodi a seguire, episodi che li hanno visti battagliare a parole e punzecchiarsi spesso.