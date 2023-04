Valentino Rossi non può dimenticare: “Quella festa al circuito con Michael Jordan e Brad Pitt” Valentino Rossi ha ricordato l’indimenticabile festa andata in scena sul circuito di Laguna Seca nel 2005 alla quale hanno partecipato anche Michael Jordan, leggenda NBA, e Brad Pitt, stella di Hollywood.

A cura di Michele Mazzeo

Se sei un pilota di successo puoi conoscere tante persone famose e che tra l'altro sono tuoi tifosi. Se poi sei una leggenda della MotoGP, come lo è Valentino Rossi, può anche capitare che due delle più celebri star mondiali siano addirittura emozionate nel poter stare con te e siano onorate di partecipare ad una festa organizzata da te. Se quelle star si chiamano Brad Pitt e Michael Jordan inevitabilmente quella festa non può che diventare epica ed essere ricordata per sempre.

Non sorprende dunque che ancora oggi Valentino Rossi ricordi perfettamente tutto ciò che è accaduto in quella festa andata in scena sul circuito di americano di Laguna Seca nel 2005 a cui parteciparono anche il celeberrimo attore di Hollywood e il più grande giocatore NBA della storia. "Una cosa bella è stata quando ho incontrato Brad Pitt e Michael Jordan. Io ero un po' emozionato prima di vederli, poi quando li ho visti davanti a me ho capito che anche loro erano un po' emozionati…loro, pensa te!" ha infatti detto il nove volte campione del mondo introducendo l'aneddoto riguardo alla surreale festa di 18 anni prima durante l'intervista rilasciata nella trasmissione YouTube ‘Passa dal BSMT'.

Valentino Rossi con Michael Jordan ad una gara di MotoGP

"A Laguna Seca, nel 2005, abbiamo fatto una festa lì nel circuito: c'era Jordan, c'era Brad Pitt e altre persone famose perché si tornava in America dopo un po' di tempo – ha quindi proseguito il ‘ Dottore' –. Siamo stati lì insieme, abbiam bevuto, MJ fumava il sigaro e regalava le Nike a tutti quelli che avevano le Nike" ha poi aggiunto svelando lo strano comportamento della leggenda del basket che è legato a vita al celeberrimo marchio americano con cui ha firmato l'accordo di sponsorizzazione più ricco di sempre per uno sportivo.

Valentino Rossi con Brad Pitt, grande appassionato di MotoGP

Riguardo a ciò Valentino Rossi ha anche svelato un particolare episodio verificatosi in quella serata sul circuito di Laguna Seca divenuta inevitabilmente memorabile: "C'era Colin Edwards (all'epoca compagno di squadra in Yamaha del pilota di Tavullia, ndr) che c'aveva le Adidas, Michael Jordan gliele ha buttate e gli ha regalato un paio di Nike. Ma Colin non era contentissimo. Però il problema è che MJ dal vivo è enorme e quindi gli dai sempre ragione" ha difatti rivelato tra le risate il 44enne marchigiano.

Nell'intervista con lo youtuber Gianluca Gazzoli, Valentino Rossi ha poi raccontato anche altri aneddoti riguardanti il suo rapporto con la star di Hollywood Brad Pitt e il leggendario Michael Jordan, storie vissute insieme (come il giro in pista con diversi traversi a bordo di una BMW M5 fatto con MJ come passeggero o quella volta in cui nel 2015 a Silverstone l'attore statunitense gli portò fortuna) ed episodi curiosi (come quella volta in cui ospitò nel suo piccolo motorhome la gigantesca stella NBA che non riusciva a stare alzato perché toccava il tetto con la testa) che però, nelle valutazioni del Dottore, non raggiungono per memorabilità la festa fatta a Laguna Seca nel 2005 insieme a loro ed altri illustri personaggi dello spettacolo e dello sport a livello mondiale.