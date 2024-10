F1 Austin, oggi qualifiche e gara sprint del GP Usa: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La mappa del circuito di Austin su cui oggi si disputano la Sprint Race e le Qualifiche del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024

Ad ospitare la Sprint Race e le qualifiche del GP degli Stati Uniti in programma oggi come di consueto sarà il Circuit of the Americas di Austin. L'autodromo texano è lungo 5,513 km e viene percorso in senso antiorario. La pista presenta 20 curve (9 a destra e 11 a sinistra) ed ha come caratteristica peculiare la presenza di tanti dossi con una variazione altimetrica che arriva a toccare addirittura i 22 metri (in appena 200 metri lineari). A fare la differenza sul tracciato statunitense sarà soprattutto la potenza del motore.

Per quanto riguarda l'impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di una pista mediamente impegnativa con 10 frenate e il 18% del tempo al giro passato con il piede sul freno. Il punto più critico è in curva 12, dove le monoposto arrivano a 309 km/h per passare a 86 km/h in appena 2,70 secondi nei quali si percorrono 123 metri.

L'ultima volta in cui la Formula 1 ha disputato le qualifiche del GP USA sul circuito di Austin, cioè lo scorso anno, a conquistare la pole era stato il ferrarista Charles Leclerc con il suo 1:34.723.