Chi è Brando Badoer, il pilota italiano della McLaren che sogna la Formula 1 come suo padre La McLaren ha annunciato che Brando Badoer entrerà nel programma giovani del team. Il figlio d’arte, papà Luca è stato pilota di Formula 1, nel 2025 guiderà per la Prama in Formula 3. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Un italiano ha firmato per la McLaren. Il suo nome è Brando Badoer. Un altro italiano nel team inglese dopo Andrea Stella, team principal della scuderia che comanda saldamente il Campionato Costruttori e sogna di vincere quello Piloti con Lando Norris. Brando Badoer è un giovane talento del motorsport entra a far parte del programma di sviluppo della McLaren.

La McLaren annuncia Brando Badoer

La McLaren aveva già messo sotto contratto Brando Badoer un anno fa e ora ha esercitato l'opzione inserita nel contratto già firmato nel 2023. Il pilota nativo di Montebelluna è stato valutato con grande attenzione durante tutta la stagione 2024 e ora ha avuto la promozione nel programma di sviluppo per giovani piloti dalla McLaren, che ha portato in F1 Lando Norris e che potrebbe portare nel circus anche il giovane brasiliano Gabriel Bortoleto, seguito da vicino come Badoer da Emanuele Pirro, responsabile del progetto.

Raggiante Brando Badoer ha detto: "Sono entusiasta di unirmi al programma McLaren Driver Development. È un'opportunità fantastica per entrare a far parte di un team con una così grande tradizione di corse e un record comprovato nello sviluppo dei talenti. Gareggiare nel campionato FIA Formula 3 2025 con Prema Racing mi aiuterà a continuare a progredire e vorrei ringraziare tutto il team McLaren per il loro supporto. Non vedo l'ora di imparare dalla guida del team e di iniziare a correre con i colori iconici del team".

La carriera del giovane pilota italiano Badoer

Brando Badoer è nato nel 2006 (18 anni li ha compiuti a metà settembre) ha iniziato a correre con i kart e lo ha fatto con grande profitto, poi è passato in Formula 4, sia quella italiana (si è classificato sesto in campionato) che in quella degli Emirati Arabi. Quest'anno è quinto nel Formula Regional European Championship, a una gara dal termine. Il suo sogno è quello di vincere con la Ferrari, ma per ora sarà quello di emergere e con la McLaren. Nella prossima stagione correrà con il team Prema in Formula 3 e in quella seguente si spera possa fare il salto in Formula 2.

Badoer è figlio d'arte, ha corso anche con la Ferrari

Brando Badoer è un figlio d'arte. Suo papà è Luca Badoer, un nome noto per gli appassionati di Formula 1. Ha disputato diverse stagioni in Formula 1 negli anni '90 e per due Gp è stato pilota titolare della Ferrari, in sostituzione di Felipe Massa. Ma viene ricordato soprattutto per essere molto a lungo, come si diceva un tempo, pilota collaudatore della Ferrari ai tempi di Michael Schumacher, del quale divenne un carissimo amico.

Anche grazie al duro lavoro di Badoer la Ferrari ha dominato in Formula 1 a quel tempo. Ora si dedica alle attività di famiglia e, come dichiarato in una intervista a Fanpage.it, segue anche la carriera del figlio che sta seguendo le sue orme.