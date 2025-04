video suggerito

Lando Norris a muro in Arabia Saudita: "Sono un'idiota". È l'ennesimo errore del pilota McLaren Il pilota della McLaren ha commesso un altro grave errore. Norris è andato contro le barriere nelle Qualifiche del GP Arabia Saudita, partirà dalla decima posizione.

A cura di Alessio Morra

Ancora una volta Lando Norris ha commesso un errore. Questo è forse il più grave. Perché andando a muro nella Q3 dell'Arabia Saudita ha vanificato la certezza di partire almeno in seconda fila. L'inglese scatterà decimo e dovrà provare a rimontare, certo si passa a Jeddah, ma l'errore conferma le difficoltà di questo pilota che, seppure sia il leader del Mondiale di F1, mostra di non avere la pasta del campionissimo.

L'errore di Norris in Arabia Saudita

Norris e Piastri sembravano doversi giocare la pole position, invece è stato Max Verstappen a prendersela beffando per dieci millesimi l'australiano, rimasto l'unico alfiere della McLaren in pista durante le fasi decisive della Q3. Unico e solo papaya, perché l'altro e cioè Lando Norris è andato a sbattere mentre era in pista alla ricerca del giro più veloce. Un errore colossale quello dell'inglese, che ha preso il cordolo e successivamente non è riuscito a tenere a bada la sua McLaren, che si è danneggiata dopo il netto e forte contatto con il muro. Nessun problema per il pilota, che ha commesso una sfilza di errori negli ultimi mesi e non riesce a uscire da questo turbinio.

Lando non fa sconti a sé stesso

L'inglese, che ha parlato apertamente delle sue difficoltà e ha anche svelato dell'aiuto di Sebastian Vettel, nel team radio immediatamente successivo non ha fatto sconti a sé stesso dicendo: "Sono un f*****o idiota". Parole figlie della rabbia, e forse anche degli errori pregressi, che rendono bene l'idea e fanno capire quali sono le difficoltà che Norris vive in questo momento, in cui ha tra le mani la vettura più veloce, la migliore, ma non riesce a sfruttarla.