F1 2024, oggi il GP USA a Austin: orari TV8 e Sky di prove libere e qualifiche sprint, dove vederle in TV

Formula 1 approda negli Stati Uniti per il GP Austin: prove libere alle 19:30, alle 23:30 le qualifiche sprint. Diretta TV e streaming su Sky, mentre non c'è la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

10:00 Le caratteristiche del circuito di Austin per il GP degli Stati Uniti Il circuito di Austin è uno dei più belli. Molte curve prendono ispirazione da quelle di altri circuiti, come quelli di Silverstone, Hockenheim e Istanbul. La partenza è in salita ed è uno dei momenti più intensi di tutto il campionato. L'avvio in salita di ogni giro permette proprio al termine della salita, e dunque alla prima curva, ai piloti di attaccare. Le curve sono 20, il circuito è lungo 5513 metri. A cura di Alessio Morra 09:00 Formula 1 oggi, dove vedere libere e sprint shootout in TV Le prove libere del Gran Premio di Austin scatteranno stasera alle ore 19:30, dureranno un'ora, mentre dalle ore 23:30 ci saranno le Sprint Shootout, le Qualifiche della gara Sprint. Sia le Fp1 che le Sprint Shootout si potranno seguire su Sky, che detiene i diritti TV in esclusiva della gara. Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Formula 1 (207) i canali designati, telecronca di Vanzini, Gené e Chinchero. A cura di Alessio Morra 08:00 Prove libere F1 GP Austin, orari TV di oggi: la diretta delle FP1 e delle qualifiche sprint Dopo quasi un mese torna la Formula 1 che riparte dagli Stati Uniti, dove nel weekend si disputa il Gran Premio di Austin, che prevede anche la Sprint Race. Si parte alle ore 19:30 con la prima sessione di prove libere, sessione che durerà un'ora. Dalle 23:30 le Qualifiche della Sprint, che dureranno mezz'ora. Diretta TV su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming per abbonati con NOW e Sky Go. A cura di Alessio Morra