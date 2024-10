video suggerito

Max Verstappen torna velocissimo, partirà in pole nella Sprint Race del GP Austin: Leclerc terzo Pole di Verstappen, che beffa Russell nella Sprint Shootout del Gran Premio degli Stati Uniti. Terzo posto per Leclerc, quinto Sainz. Quarto Norris, settimo Hamilton. Piastri subito fuori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Max Verstappen torna a ruggire e lo fa a Austin, dove ha conquistato la pole position della gara Sprint di Austin. SuperMax ha superato per 12 millesimi un ottimo Russell, terzo posto per Leclerc, che ha preceduto Norris e Sainz. Solo settimo Hamilton. Sabato alle ore 20 la Sprint Race del GP degli Stati Uniti.

Q1: divertente la prima parte delle Sprint Shootout. Hamilton fa un giro meraviglioso ed è al comando a lungo su Leclerc e Verstappen. Charles, però, vuole il primo posto e all'ultimo piazza la zampata: è primo. Oscar Piastri è clamorosamente fuori, solo sedicesimo: sarà durissima per lui la Sprint Race. Fuori anche Ocon, Albon, Bottas e Zhou.

Q2: Russell è il primo a scendere, Hamilton lo supera, Sainz li batte entrambi. Leclerc si piazza dietro a Lewis. Sono loro i primi quattro in attesa di Versatppen, perché Norris non brilla in avvio. Max sale al secondo posto, dietro per 16 millesimi a Sainz. Perez è fuori, undicesimo. Colapinto è ancora una volta straordinario, l'argentino è ottavo.

Leggi anche I risultati delle prove libere di Formula 1 GP Austin e la griglia di partenza della sprint race

Q3: la Mercedes decide di far uscire subito i suoi piloti. Russell sembra fare una prestazione ordinaria, Hamilton vola nel primo settore, ma commette un errore, e si trova pure una bandiera gialla e vanifica un ottimo venerdì. Poi scendono in pista tutti gli altri. Né Leclerc né Sainz riescono a togliere la pole a Russell, nemmeno Norris. Max Verstappen invece sì e si prende la prima posizione per appena 12 millesimi. Un bel messaggio quello di SuperMax.

La Griglia di Partenza della Sprint Race

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes)

2ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren)

3ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), Nico Hulkenberg (Haas)

4ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Kevin Magnussen (Haas)

5ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Franco Colapinto (Williams)

6ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine)

7ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin)

8ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Oscar Piastri (McLaren)

9ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Alex Albon (Williams)

10ª fila: Valtteri Bottas (Sauber), Zhou Guanyou (Sauber)