MotoGP Austin, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Bagnaia sfida i fratelli Marquez

Il programma del weekend di MotGP ad Austin. Dopo le qualifiche e la Sprint di oggi si procederà con la gara che prenderà il via domenica 30 marzo alle ore 21:00. Questo nel dettaglio il programma completo del weekend di Austin:

Sabato 29 marzo

14:40 – 15:10: FP3 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

15:25 – 15:55: FP3 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

16:10 – 16:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

16:50 – 17:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

18:50 – 19:30: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

19:45 – 20:25: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

21:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

Domenica 30 marzo

16:40 – 16:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

18:00: Gara Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 20:05)

19:15: Gara Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 21:20)

21:00: Gara MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 23:05)