Bagnaia svela cos'è successo durante la Sprint di Austin con Marc Marquez: "Mi sono preso un vaff*****o" Pecco Bagnaia svela un retroscena sulla gara Sprint di Austin nel terzo appuntamento col mondiale di MotoGP. Il sorpasso alla curva 3 su Marc Marquez è stato un capolavoro, ma non per lo spagnolo: "Mi sono preso un bel vaff*****o".

A cura di Fabrizio Rinelli

Pecco Bagnaia alla Sprint Race ha riscattato una qualifica un po' in ombra ad Austin, nel terzo appuntamento del mondiale di MotoGP, dopo essersi piazzato sesto. Il vicecampione del mondo ha dato il via a una gara quasi perfetta portandosi subito davanti a tutti con una partenza degna del suo nome. Il pilota italiano sfrutta la curva interna sorprendendo Marc Marquez. I due si incrociano successivamente nel settore 2 ma è poi in curva 3 che Bagnaia effettua un autentico capolavoro che ha mandato su tutte le furie Marquez che di certo non se lo aspettava.

Un sorpasso tutto interno a 176 km/h a tagliare il cordolo che beffa lo spagnolo. Ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara, Bagnaia svela cosa gli ha detto Marquez dopo essere stato sorpassato inquel modo: "Il sorpasso alla curva tre mi ha dato gusto e mi sono anche preso un bel vaff*****o alla spagnola da Marc, mi ha fatto ridere (ride ndr)". In studio scoppia una risata a tutti. Ma Bagnaia sottolinea come questo non sia ancora il suo migliori sorpasso in carriera, un altro lo supera di gran lunga: "Jerez resta quello mio preferito".

Nello specifico, parlando in maniera tecnica, Bagnaia sottolinea: "Il sorpasso della 3 tutto interno è più normale, ed è venuto perché lui non se lo aspettava – spiega il pilota della Ducati che poi aggiunge -. È un momento particolare, l'anno scorso in situazioni in cui non ero comodo ho buttato tanti punti, mentre quando mi sento comodo mi avvicino di più al limite, com'è successo oggi. Dopo quel sorpasso lì però ho perso un po' nei primi giri anche se in generale sicuramente questa è la gara migliore di quest'anno".

Il sorpasso di Bagnaia alla curva tre su Marc Marquez.

La battaglia in pista con Marc Marquez è stata bella ma Bagnaia ricorda anche il momento in cui lo spagnolo stava per essere sbalzato via dalla moto: "L'incrocio alla tre con Marc è stato bello, mentre sarebbe stato meno bello se fosse caduto lui perché sarei caduto anche io". E in chiusura, un appunto per la gara di domani: "Sappiamo di dover lavorare su certe zone e la scelta della gomma posteriore sarà cruciale – spiega -. È però la volta in cui riesco a essere più incisivo e a replicare il loro passo anche se Marc credo che oggi non abbia tirato fuori il massimo".