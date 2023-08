Brad Pitt atteso al Gran Premio di Formula Uno di Monza per le riprese del nuovo film L’attore americano Brad Pitt probabilmente sarà presente al Gran Premio di Monza. L’attore è infatti impegnato nelle riprese del film Apex, diretto da Joseph Koniski, che uscirà nelle sale cinematografiche tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

A cura di Ilaria Quattrone

L'attore americano Brad Pitt è atteso al Gran Premio di Monza. La star di Hollywood è infatti impegnato nelle riprese di un nuovo film (Apex), diretto da Joseph Koniski, che uscirà nelle sale cinematografiche tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Pitt interpreterà l'affermato pilota di Formula 1 Sonny Hayes. E, infatti, proprio per questo motivo lo scorso luglio è stato a Silverstone per girare alcune scene in occasione del Gran Premio di Bretagna.

Quando si svolgerà il Gran Premio di Monza

La presenza dell'attore sarebbe stata segnalata alla presentazione del Gran Premio di Monza che si svolgerà domenica 3 settembre. Sembrerebbe infatti che alcune scene saranno girate proprio durante la tre giorni. L'attore dovrebbe passeggiare tra i box nel paddock

Nella pellicola, oltre a Pitt ci saranno altri nomi importanti. Tra questi Javier Bardem, Tobias Menzies e ancora Kerry Condon e Lewis Hamilton. Sembrerebbe che la produzione resterà in città anche una settimana dopo la fine del Gran Premio proprio per proseguire con le riprese.

Brad Pitt presente anche a Silvestorne

La notizia non sembrerebbe aver sollevato polemiche come nel caso di Silverstone. Lo scorso luglio, infatti, in molti avevano espresso la propria contrarietà. Tra loro c'era il pilota dell'Indycar Colton Herta che aveva scritto sui social: "Brad Pitt ha ottenuto una superlicenza F1 prima di me. È dura da accettare". Le parole facevano riferimento alla decisione della FIA di non concedergli la superlicenza necessaria per guidare in Formula uno.

Nel film che lo vedrà protagonista, Brad Pitt interpreterà Sonny Hayes che deciderà di tornare alle corse accanto a una giovane promessa. L'obiettivo? Sfidare tutti i campioni in gara.