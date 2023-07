Il team di Brad Pitt assente a sorpresa nel GP del Belgio: cancellate le riprese del film sulla F1 Durante il weekend del GP del Belgio era prevista la presenza della troupe che sta girando il film sulla Formula 1 già presente a Silverstone e in Ungheria: all’ultimo momento però le riprese sulla pista di Spa-Francorchamps sono state cancellate su precisa richiesta di Brad Pitt.

A cura di Michele Mazzeo

Nel paddock di Spa-Francorchamps durante il fine settimana del Gran Premio del Belgio, come accaduto negli ultimi due GP del Mondiale di Formula 1 2023, era prevista la presenza di quello che ormai è considerato l'11° team in griglia, vale a dire l'ApxGP, la scuderia protagonista del film sulla F1 che vede protagonisti nei panni di piloti gli attori Brad Pitt e Damson Idris e diretto da Joseph Kosinski.

Contrariamente alle attese però la troupe cinematografica non si è presentata sul circuito belga: niente box e niente muretto nella pitlane, niente monoposto in pista nei momenti di pausa tra una sessione e l'altra della Formula 1 e niente attori in griglia di partenza prima dell'inizio delle sessioni ufficiali. E l'assenza non è passata inosservata.

Solo dopo l'inizio del weekend di gara infatti si è venuto a sapere che le riprese in programma durante il GP del Belgio della Formula 1 2023 sono state cancellate su espressa richiesta di Brad Pitt. Non si tratta di un'interruzione definitiva della produzione del film sulla F1, né di un ripensamento della star hollywoodiana dopo aver provato in pista a Silverstone le velocissime monoposto, ma di un qualcosa che comporterà un ritardo nella realizzazione completa.

La star statunitense avrebbe infatti chiesto alla produzione di modificare la pianificazione delle riprese del film della Formula 1 e posticipare tutte quelle già pianificate nei prossimi due mesi. La sua richiesta sarebbe arrivata in segno di solidarietà e sostegno ai colleghi di Hollywood impegnati nel più grande sciopero del settore cinematografico americano di sempre unendosi agli autori e gli sceneggiatori che avevano cominciato questa protesta.

Non è ancora chiaro quando le riprese di Apex (questo il titolo del film ambientato in Formula 1 prodotto da Apple) riprenderanno e dunque quando la pellicola sarà ultimata. Secondo quanto riporta la testata deadline.com il prossimo GP del Mondiale F1 2023 in cui sono nuovamente previste le riprese è il GP di Las Vegas in programma nel weekend del 19 novembre, solo allora potremo capire se la cancellazione della tappa del GP del Belgio è stato un caso isolato o se la produzione del film è stata messa in stand-by.