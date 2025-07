video suggerito

Tour de France 2025, tutte le tappe: percorso e favoriti della Grande Boucle Il Tour de France 2025 si prende la scena mondiale del ciclismo dal 5 luglio fino al 27: 21 tappe per un totale di oltre 3.300 chilometri da percorrere e un dislivello abnorme, superiore ai 51.500 metri complessivi. Tutti i migliori sono presenti, capitanati dal trio delle meraviglie Pogacar – Vingegaard – Evenepoel. Diretta integrale (senza costi) di tutte le tappe sui canali Rai.

A cura di Alessio Pediglieri

La 112a edizione della Grande Boucle parte dalla metropoli europea di Lille il 5 luglio, con tre tappe iniziali nell'Alta Francia, prima di una lunga traversata verso sud che porterà il gruppo attraverso la Bretagna e l'Alvernia. Fino a Parigi dove dopo 21 tappe si concluderà il Tour de France domenica 27 luglio. Tra gli iscritti ci sono tutti i migliori del momento a partire da Pogacar che, insieme a Vingegaard e a Evenepoel, monopolizzerà ovviamente l'attenzione generale. Diretta integrale di ogni singola tappa in chiaro e senza costi sui canali Rai.

L'edizione 2025 propone tante emozioni in salita, favorendo protagonisti e squadre adatte per le lunghe e faticose scalate tra Pirenei e Alpi. Ci sarà una cronoscalata a Peyragudes dopo una lunga crono pianeggiante a Caen. I momenti che possono caratterizzare la corsa sono ovviamente il ritorno a Luchon Superbagneres dopo 36 anni, e il Mont Ventoux, il tappone alpino con l'arrivo su un versante inedito del Col de la Loze dopo aver scalato Glandon e Madeleine. Anche la durissima tappa di La Plagne con sei salite in 130 km dirà chi sarà il migliore senza dimenticare alla vigilia della conclusione un'inedita tappa per gli ultimi attaccanti rimasti. Fino al ritorno nella culla di Parigi dopo un'assenza dovuta alle Olimpiadi.

Le tappe e il percorso del Tour de France 2025: il calendario

Il percorso di quest’anno si preannuncia esigente, con molta montagna, pochi chilometri a cronometro e tante occasioni per poter dare battaglia. Cronoman puri a parte, c’è terreno un po’ per tutti anche se sicuramente strizza l’occhio a chi saprà andar forte in salita. Si correrà interamente sul terreno francese senza alcun passaggio estero per un totale di 3.338,80 chilometri, suddivisi nelle classiche 21 Tappe e due giorni di riposo. Il dislivello complessivo è di 51.550 metri. Due le tappe a crono: la 5a e la 13a per un totale di soli 44 chilometri con i 33 pianeggianti nella crono di Caen e 11 in salita nella cronoscalata al Peyragudes.

Le montagne? Dalla seconda settimana: delle sei tappe di montagna, ben cinque si concludono in salita con scalate su cime epiche come Hautacam, Superbagneres, Mont Ventoux, Courchevel-Col de la Loze, La Plagne. Il souvenir Henri Desgrange, ovvero il punto più alto toccato dalla corsa, sarà posto ai 2.305 metri del Col de la Loze che per la prima volta sarà scalato dal suo versante orientale.

Tutte le tappe del Giro 2025, lunghezza, altimetria e difficoltà

sabato 5 luglio – 1a tappa – Lille Métropole – Lille Métropole 185 km – percorso pianeggiante – difficoltà *

domenica 6 luglio – 2a tappa – Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer 212 km – percorso collinoso – difficoltà **

lunedì 7 luglio – 3a tappa – Valenciennes – Dunkerque 178 km – percorso pianeggiante – difficoltà *

martedì 8 luglio – 4a tappa – Amiens Métropole – Rouen 173 km – percorso collinoso – difficoltà **

mercoledì 9 luglio – 5a tappa – Caen – Caen crono 33 km – percorso a cronometro – difficoltà ***

giovedì 10 luglio – 6a tappa – Bayeux – Vire Normandie 201 km – percorso collinoso – difficoltà **

venerdì 11 luglio – 7a tappa – Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne 194 km – percorso collinoso – difficoltà **

sabato 12 luglio – 8a tappa – Saint-Méen-le-Grand – Laval 174 km – percorso pianeggiante – difficoltà *

domenica 13 luglio – 9a tappa – Chinon – Châteauroux 170 km – percorso pianeggiante – difficoltà *

lunedì 14 luglio – 10a tappa – Ennezat – Le Mont-Dore 163 km – percorso montagna – difficoltà ***

martedì 11 luglio – riposo

mercoledì 16 luglio – 11a tappa – Toulouse – Toulouse 154 km – percorso pianeggiante – difficoltà **

giovedì 17 luglio – 12a tappa – Auch Hautacam 181 km – percorso montagna – difficoltà ****

venerdì 18 luglio – 13a tappa – Loudenvielle – Peyragudes 11 km – percorso a cronometro – difficoltà ****

sabato 19 luglio – 14a tappa – Pau – Luchon Superbagnères 183 km – percorso montagna – difficoltà *****

domenica 20 luglio – 15a tappa – Muret – Carcassonne 169 km – percorso collinoso – difficoltà ***

lunedì 21 luglio – riposo

martedì 22 luglio – 16a tappa – Montpellier – Mont-Ventoux 172 km – percorso montagna – difficoltà ****

mercoledì 23 luglio – 17a tappa – Bollène – Valence 161 km – percorso pianeggiante – difficoltà **

giovedì 24 luglio – 18a tappa – Vif – Courchevel – Cole de la Loze 171 km – percorso montagna – difficoltà *****

venerdì 25 luglio – 19a tappa – Albertville – La Plagne 130 km – percorso montagna – difficoltà ****

sabato 26 luglio – 20a tappa – Nantua – Pontarlier 185 km – percorso collinoso – difficoltà **

domenica 27 luglio – 21a tappa – Mantes-la-Ville – Paris Champs-Elysées 120 km – percorso pianeggiante – difficoltà *

Tutti gli iscritti al Tour de France 2025: ci sono Pogacar, Vingegaard ed Evenepoel

Al Tour de France 2025 saranno protagonisti i migliori ciclisti al mondo, partendo dai Tre Tenori che da tempo hanno confermato la propria presenza: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remko Evenepoel. Una sfida a tre che catalizzerà gran parte delle attenzioni generali. Pogačar è a quota tre vittorie (2020, 2021 e 2024), Vingegaard lo segue a ruota a quota due (2022 e 2023), un gradino più in basso Evenepoel che deve ancora riuscire a imporsi alla Grande Boucle dove nel 2024 si è piazzato al terzo posto in classifica generale.

Tra i protagonisti annunciati anche Primož Roglič, reduce dal pessimo ritiro al Giro d’Italia, Rodriguez, Gall, Carapaz, O’Connor, Mas e Ayuso. Egli italiani? Quasi decimati i portacolori azzurri che si presenteranno al via solo in 11: occhi puntati e speranze aggrappate sui soliti Ganna (cronometro) e Milan (volate). Per il resto, desolazione quasi completa.

ALPECIN-DECEUNINCK : GROVES Kaden, PHILIPSEN Jasper, VAN DER POEL Mathieu, DILLIER Silvan, MEURISSE Xandro, RICKAERT Jonas, VERMEERSCH Gianni, VERSTRYNGE Emiel

: GROVES Kaden, PHILIPSEN Jasper, VAN DER POEL Mathieu, DILLIER Silvan, MEURISSE Xandro, RICKAERT Jonas, VERMEERSCH Gianni, VERSTRYNGE Emiel ARKEA-B&B HOTELS : CAPIOT Amaury, COSTIOU Ewen, DEMARE Arnaud, GARCIA PIERNA Raul, LE BERRE Mathis, RODRÍGUEZ Cristián, VAUQUELIN Kévin, VENTURINI Clément

: CAPIOT Amaury, COSTIOU Ewen, DEMARE Arnaud, GARCIA PIERNA Raul, LE BERRE Mathis, RODRÍGUEZ Cristián, VAUQUELIN Kévin, VENTURINI Clément BAHRAIN VICTORIOUS: BAUHAUS Phil, BUITRAGO Santiago, GRADEK Kamil, HAIG Jack, MARTINEZ Lenny, MOHORIČ Matej, STANNARD Robert, WRIGHT Fred

BAUHAUS Phil, BUITRAGO Santiago, GRADEK Kamil, HAIG Jack, MARTINEZ Lenny, MOHORIČ Matej, STANNARD Robert, WRIGHT Fred COFIDIS: ARANBURU Alex, BUCHMANN Emanuel, COQUARD Bryan, IZAGIRRE Ion, RENARD Alexis, TEUNS Dylan, THOMAS Benjamin, TOUZE’ Damien

ARANBURU Alex, BUCHMANN Emanuel, COQUARD Bryan, IZAGIRRE Ion, RENARD Alexis, TEUNS Dylan, THOMAS Benjamin, TOUZE’ Damien DECATHLON AG2R LA MONDIALE: ARMIRAIL Bruno, BERTHET Clément, BISSEGGER Stefan, GALL Felix, NAESEN Oliver, PARET-PEINTRE Aurélien, SCOTSON Callum, TRONCHON Bastien

ARMIRAIL Bruno, BERTHET Clément, BISSEGGER Stefan, GALL Felix, NAESEN Oliver, PARET-PEINTRE Aurélien, SCOTSON Callum, TRONCHON Bastien EF EDUCATION-EASYPOST : HEALY Ben, POWLESS Neilson, ALBANESE Vincenzo , ASGREEN Kasper, BAUDIN Alex, SWEENY Harry, VALGREN Michael, VAN DEN BERG Marijn

: HEALY Ben, POWLESS Neilson, , ASGREEN Kasper, BAUDIN Alex, SWEENY Harry, VALGREN Michael, VAN DEN BERG Marijn GROUPAMA-FDJ: ASKEY Lewis, BARTHE Cyril, GRÉGOIRE Romain, MADOUAS Valentin, MARTIN Guillaume, PACHER Quentin, PENHOET Paul, RUSSO Clément

ASKEY Lewis, BARTHE Cyril, GRÉGOIRE Romain, MADOUAS Valentin, MARTIN Guillaume, PACHER Quentin, PENHOET Paul, RUSSO Clément INEOS GRENADIERS : ARENSMAN Thymen, GANNA Filippo, KWIATKOWSKI Michal, RODRÍGUEZ Carlos, THOMAS Geraint

: ARENSMAN Thymen, KWIATKOWSKI Michal, RODRÍGUEZ Carlos, THOMAS Geraint INTERMARCHÉ-WANTY: BARRÉ Louis, BRAET Vito, GIRMAY Biniam, PAGE Hugo, REX Laurenz, RUTSCH Jonas, VAN SINTMAARTENSDIJK Roel, ZIMMERMANN Georg

BARRÉ Louis, BRAET Vito, GIRMAY Biniam, PAGE Hugo, REX Laurenz, RUTSCH Jonas, VAN SINTMAARTENSDIJK Roel, ZIMMERMANN Georg LIDL-TREK: CONSONNI Simone, MILAN Jonathan, NYS Thibau, SIMMONS Quinn, SKJELMOSE Mattias, SKUJINS Toms, STUYVEN Jasper, THEUNS Edward

NYS Thibau, SIMMONS Quinn, SKJELMOSE Mattias, SKUJINS Toms, STUYVEN Jasper, THEUNS Edward MOVISTAR TEAM: BARTA Will, CASTRILLO Pablo, GARCIA CORTINA Ivan, MAS Enric, MÜHLBERGER Gregor, OLIVEIRA Nelson, ROMEO Ivan, RUBIO Einer

BARTA Will, CASTRILLO Pablo, GARCIA CORTINA Ivan, MAS Enric, MÜHLBERGER Gregor, OLIVEIRA Nelson, ROMEO Ivan, RUBIO Einer RED BULL-BORA-HANSGROHE: LIPOWITZ Florian, MEEUS Jordi, MOSCON Gianni , PITHIE Laurance, ROGLIČ Primož, VAN DIJKE Mick, VAN POPPEL Danny, VLASOV Aleksandr

LIPOWITZ Florian, MEEUS Jordi, , PITHIE Laurance, ROGLIČ Primož, VAN DIJKE Mick, VAN POPPEL Danny, VLASOV Aleksandr SOUDAL QUICK-STEP : CATTANEO Mattia, EVENEPOEL Remco, EENKHOORN Pascal, MERLIER Tim, PARET-PEINTRE Valentin, SCHACHMANN Maximilian, VAN LERBERGHE Bert, VAN WILDER Ilan

: EVENEPOEL Remco, EENKHOORN Pascal, MERLIER Tim, PARET-PEINTRE Valentin, SCHACHMANN Maximilian, VAN LERBERGHE Bert, VAN WILDER Ilan TEAM JAYCO ALULA: DUNBAR Eddie, DURBRIDGE Luke, GROENEWEGEN Dylan, MEZGEC Luka, O’CONNOR Ben, PLAPP Luke, REINDERS Elmar, SCHMID Mauro

DUNBAR Eddie, DURBRIDGE Luke, GROENEWEGEN Dylan, MEZGEC Luka, O’CONNOR Ben, PLAPP Luke, REINDERS Elmar, SCHMID Mauro TEAM PICNIC POSTNL: ANDRESEN Tobias Lund, BARGUIL Warren, BITTNER Pavel, FLYNN Sean, MARKL Niklas, NABERMAN Tim, ONLEY Oscar, VAN DEN BROEK Frank

ANDRESEN Tobias Lund, BARGUIL Warren, BITTNER Pavel, FLYNN Sean, MARKL Niklas, NABERMAN Tim, ONLEY Oscar, VAN DEN BROEK Frank TEAM VISMA | LEASE A BIKE: AFFINI Edoardo, BENOOT Tiesj, CAMPENAERTS Victor, JORGENSON Matteo, KUSS Sepp, VAN AERT Wout, VINGEGAARD Jonas, YATES Simon

BENOOT Tiesj, CAMPENAERTS Victor, JORGENSON Matteo, KUSS Sepp, VAN AERT Wout, VINGEGAARD Jonas, YATES Simon UAE TEAM EMIRATES XRG: ALMEIDA João, NARVAEZ Jhonatan, POGAČAR Tadej, POLITT Nils, SIVAKOV Pavel, SOLER Marc, WELLENS Tim, YATES Adam

ALMEIDA João, NARVAEZ Jhonatan, POGAČAR Tadej, POLITT Nils, SIVAKOV Pavel, SOLER Marc, WELLENS Tim, YATES Adam XDS ASTANA: BALLERINI Davide, CHAMPOUSSIN Clément, BOL Cees, FEDOROV Yevgeniy, HIGUITA Sergio, TEJADA Harold, TEUNISSEN Mike, VELASCO Simone



CHAMPOUSSIN Clément, BOL Cees, FEDOROV Yevgeniy, HIGUITA Sergio, TEJADA Harold, TEUNISSEN Mike, ISRAEL-PREMIER TECH: ACKERMANN Pascal, BLACKMORE Joe, BOIVIN Guillaume, LOUVEL Matis, LUTSENKO Alexey, NEILANDS Krists, STEWART Jake, WOODS Michael

ACKERMANN Pascal, BLACKMORE Joe, BOIVIN Guillaume, LOUVEL Matis, LUTSENKO Alexey, NEILANDS Krists, STEWART Jake, WOODS Michael LOTTO: BERCKMOES Jenno, DE BUYST Jasper, DE LIE Arnaud, DRIZNERS Jarrad, GRIGNARD Sébastien, SEPULVEDA Eduardo, VAN EETVELT Lennert, VAN MOER Brent

BERCKMOES Jenno, DE BUYST Jasper, DE LIE Arnaud, DRIZNERS Jarrad, GRIGNARD Sébastien, SEPULVEDA Eduardo, VAN EETVELT Lennert, VAN MOER Brent TOTALENERGIES: BURGAUDEAU Mathieu, CRAS Steff, DELETTRE Alexandre, GACHIGNARD Thomas, JEANNIERE Emilien, JEGAT Jordan, TURGIS Anthony, VERCHER Matteo

BURGAUDEAU Mathieu, CRAS Steff, DELETTRE Alexandre, GACHIGNARD Thomas, JEANNIERE Emilien, JEGAT Jordan, TURGIS Anthony, VERCHER Matteo TUDOR PRO CYCLING TEAM: ALAPHILIPPE Julian, DAINESE Alberto, HALLER Marco, HIRSCHI Marc, LIENHARD Fabian, MAYRHOFER Marius, STORER Michael, TRENTIN Matteo



ALAPHILIPPE Julian, HALLER Marco, HIRSCHI Marc, LIENHARD Fabian, MAYRHOFER Marius, STORER Michael, UNO-X MOBILITY: ABRAHAMSEN Jonas, CORT Magnus, FREDHEIM Stian, HOELGAARD Markus, JOHANNESSEN Anders Halland, JOHANNESSEN Tobias Halland, LEKNESSUND Andreas, WÆRENSKJOLD Søren

Dove vedere il Tour de France in diretta TV e in streaming: il canale in chiaro

È ormai una consuetudine assistere anche per il Tour de France in TV e in streaming alla trasmissione integrale di tutte le tappe in diretta dal chilometro zero. In Italia sarà possibile seguire l'edizione 2025 della Grande Boucle in TV in chiaro grazie al servizio offerto dai canali Rai: RaisportHD e poi switch su Rai2 per la parte conclusiva della tappa. In streaming possibilità di seguire tutto, in chiaro e senza costi, su RaiPlay. Il gruppo Discovery detiene i diritti di trasmissione a pagamento: il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta anche sui canali di Eurosport, disponibili unicamente per gli abbonati a Sky, Dazn e NowTV. In streaming sarà possibile seguire ogni tappa sull’App Discovery Plus, che dà la possibilità di seguire la corsa sui dispositivi mobili senza interruzioni pubblicitarie.