Pogacar si rialza dal divano dopo 4 mesi e mezzo di riposo, c’è la Strade Bianche: “Spero di far bene”

Tadej Pogacar ritorna ufficialmente in gara. Lo farà sabato 7 marzo alla Strade Bianche, Classicissima di Primavera dove rincorre il record dei cinque successi: “Finora ho tifato dal divano” ha scherzato il 27enne fenomeno sloveno che non corre dal Lombardia dell’ottobre 2025.

Tadej Pogacar riparte. Anche se la stagione 2026 è iniziata da un paio di mesi, il campione sloveno ha optato per una programmazione differente, pensando alla preparazione e ha posticipato il proprio debutto il più possibile. Per recuperare dalle terribili fatiche del 2025, corso sempre e solo da protagonista che ne aveva prosciugato le energie fisiche e mentali. L'occasione è perfetta, con la Strade Bianche che scatta sabato 7 marzo, grande Classica di primavera che ne sancirà l'esordio ufficiale: "Spero di stare bene, ho ricordi indimenticabili. Finalmente mi alzo dal divano".

L'ultima gara ufficiale in cui ci si è potuti gustare Tadej Pogacar è stato Il Lombardia 2025, la Monumento disputata lo scorso 11 ottobre 2025 che il campionissimo della UAE ha vinto in solitaria prendendosi il quinto successo consecutivo, record assoluto nella storia della Classica. Poi, nient'altro. Nessun'altra gara per i successivi quattro mesi e mezzo ma solamente vacanze, riposo, tifo per i compagni di squadra e tanti allenamenti. Così è trascorsa la primissima parte di stagione per Pogacar che ha radicalmente cambiato il proprio programma rispetto all'anno precedente quando già a febbraio imperversava sulle strade dell'UAE Tour.

Pogacar e il debutto ufficiale 2026: "Finora sul divano, finalmente gareggio"

"Si tratta della mia prima gara della stagione e spero di partire bene", ha anticipato il 27enne fenomeno sloveno, che si prepara all'esordio stagionale in una Monumento che ha già vinto in 3 occasioni e che, se dovesse infilare la quarta vittoria gli permetterebbe di vedere il proprio nome iscritto per sempre lungo il tracciato. "Fino ad adesso ho tifato dal divano i miei compagni, quindi sono entusiasta di rimettermi in gioco e finalmente gareggiare. La squadra sta vivendo un momento positivo, con molte vittorie già conquistate, e speriamo di continuare così nelle prossime gare. La Strade Bianche è una gara che mi ha lasciato ricordi indimenticabili" ha poi proseguito.

La Strade Bianche 2026, start list di primo livello: da van Aert, a Pidcock, Siexas e Bernal

Un debutto col classico botto perché la Strade Bianche di sabato 7 marzo prevede un parterre di tutto rispetto, iniziando dall'avversario numero uno Wout van Aert della Team Visma | Lease a Bike. Poi Tom Pidcock, già ex vincitore 2023,

la giovanissima stellina francese emergente Paul Seixas, e i più esperti Ben Healy, Egan Bernal e Julian Alaphilippe: "Il mio bilancio lì è piuttosto buono" ha chiosato Pogacar, "spero di trovarmi di nuovo in una buona posizione sabato. Ci aspettiamo che ci siano avversari forti, la lista dei partecipanti è sempre di altissimo livello in queste grandi gare e questo dovrebbe rendere le cose emozionanti per i tifosi".