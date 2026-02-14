Pogacar svela in allenamento una realtà disarmante per i suoi avversari: è già in forma strepitosa

Tadej Pogacar non ha ancora debuttato in questa stagione, lo farà alle Strade Bianche a marzo. Intanto si allena e lo fa rivelando una forma fisica eccezionale attraverso i dati mostrati dopo un allenamento. Semplice errore o avviso ai suoi avversari?

Tadej Pogacar non ha ancora partecipato ad alcuna gara in questo inizio di stagione 2026, con un programma che vedrà il campione sloveno impegnato al suo debutto solo il prossimo marzo alle Strade Bianche. Ma i suoi allenamenti rivelano già una forma fisica eccezionale che dovrebbe far spaventare tutti i suoi avversari. Lo ha rivelato, forse senza pensarci più di tanto su Strava, nello stesso giorno in cui ha avuto da ridire per il comportamento di alcuni suoi tifosi.

La stagione 2026 vedrà di nuovo l'eterna sfida a tre tra Evenepoel, Vingegaard e Pogacar, con i primi due già in sella nelle prime gare in calendario e con il fuoriclasse sloveno invece ancora fermo ai box. Insieme alla UAE ha deciso infatti, di debuttare solo alle Strade Bianche il prossimo marzo per una programmazione che vedrà il clou al Tour e che, forse potrebbe vederlo prima essere presente anche al Giro.

Pogacar pubblica i suoi dati in allenamento: errore o avviso per gli avversari?

C'è ancora tempo, dunque per vederlo all'opera ma nel frattempo fa già parlare di sé, catalizzando l'attenzione generale dopo l'ultimo allenamento che Pogacar ha pubblicato su Strava, l'app usata da ciclisti e runner dove ha condiviso le sue attuali zone di potenza: di solito, come la maggior parte dei migliori, non pubblica i valori per non lasciare vantaggi agli avversari. Eppure, forse per un pizzico di superficialità o un vezzo studiato, i dati sono adesso noti a tutti e si perdono i raffronti per cercare di strapparne elementi significativi, che ci sono.

Un particolare apparso dall’allenamento che rivela i dati di Pogacar: voluto o errore?

I valori di Pogacar in allenamento rivelano una forma fisica già eccezionale

Dati che rivelano un Pogacar già in perfetta forma: sui 132 km di allenamento percorsi a 40,9 km/h di media ha sprigionato una potenza media di 303 watt, con tanto lavoro in Z3, uno degli intervalli più significativi per capire e carpire la reale resistenza specifica e l'efficienza aerobica alta che si stabilizza sui 430 watt. Un dato più che positivo e che è un guanto di sfida visto che Pogacar lo ha ottenuto semplicemente in allenamento e che in gara, quando è al massimo della forma, può salire fino a oltre 450 watt: da Evenpeol, a Vingegaard, passando da Van der Poel, tutti i suoi avversari sono già stati avvisati.