Enric Mas ha corso il Giro col body della squadra femminile: “Non mi sono accorto… mi stava bene”

Un errore che non è passato inosservato ai più attenti ma non evidentemente ai magazzinieri della Movistar, visto che Enric Mas ha corso l’intera prima settimana di Giro d’Italia indossando la tuta della squadra femminile: “Di solito calzo una S… mi stava a pennello” ha scherzato lo spagnolo che però ha subito cambiato divisa.

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Un curioso aneddoto ha tenuto banco durante la giornata di riposo, la seconda di questo Giro d'Italia, e che ha visto lo spagnolo della Movistar, Enric Mas al centro della vicenda. Più che particolare perché ai più attenti non è sfuggito un particolare più che anomalo sulla tuta del corridore con il logo all'altezza della scapola destra riportante quello della squadra femminile e non della maschile. Così, si è iniziato ad indagare sul motivo e si è scoperto del marchiano errore compiuto dai magazzinieri del team, con conseguente divertimento dello stesso Mas: "Io penso a pedalare, non a cosa indossare…". Ma alla fine è riapparso nelle uscite ufficiali post errore, con il body corretto.

Enric Mas e quel particolare sulla maglia Movistar: "UCI Women's Team"

Giustamente Enric Mas non se ne è curato, anzi. La concentrazione del corridore spagnolo è stata ed è tutt'ora interamente dedicata al Giro d'Italia di cui si è consumato solamente un terzo del percorso complessivo e la parte più dura deve ancora arrivare. Così, quando gli hanno dato l'equipaggiamento d'ordinanza l'ha calzato senza battere ciglio. Per poi correre le prime otto tappe con una maglia decisamente fuori contesto visto che, seppure identica in tutto e per tutto a quelle dei suoi compagni di squadra, era una di quelle che indossano le cicliste del Team femminile. Come lo si è scoperto? Grazie ai più attenti, cui il particolare non è sfuggito.

Il Team Movistar al Giro d’Italia 2026

Il commento divertito di Mas: "Io penso a pedalare, non a vestirmi…"

All'altezza della spalla destra, proprio sotto la scapola, infatti, sulla maglia Movistar quasi esclusivamente bianca campeggia la scritta "UCI WorldTeam", per tutti gli atri 7 componenti della squadra maschile, ma non su quella di Mas dove invece la scritta ben leggibile è "UCI Women's Team". Cos'è successo? Ad indagare sulla vicenda si è mossa direttamente L'Equipe che ha voluto capire per bene la situazione e così si è scoperto che nessuno degli addetti si è accorto dello scambio e lo stesso Mas non ha notato alcuna differenza: "Di solito calzo una S… io sono concentrato a pedalare e non a vedere cosa indosso", ha spiegato al giornale francese.

"Probabilmente c’è stato un errore nella distribuzione dei materiali, qualcuno deve aver sbagliato, ma sinceramente non sappiamo chi. A me non importa troppo… Tutto era della mia taglia, i pantaloni erano giusti. L’unica differenza era il logo sulla maglia ma mi andava a pennello" ha poi concluso lo spagnolo che paga già 13 minuti alla Maglia rosa in classifica generale. "Alla fine Ivan [il compagno di squadra Ivan Garcia Cortina, ndr] me ne ha parlato e ci siamo fatti una bella risata quando abbiamo capito cosa era successo", per poi però ricomparire nelle uscite ufficiali con la divisa corretta. Quella maschile.