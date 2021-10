“Theo Hernandez positivo al Covid al rientro dalla Francia”: l’annuncio del Milan Il Milan in una nota ufficiale ha comunicato che Theo Hernandez è risultato positivo al Covid. Una tegola di non poco conto per Stefano Pioli che perde uno dei suoi giocatori più in forma reduce da una superlativa final four di Nations League con la Francia. Dopo Maignan, che si dovrà operare al polso, altro forfait importante.

A cura di Marco Beltrami

La sosta per gli impegni delle nazionali si sta rivelando sfortunata per il Milan. Il club rossonero in una nota ufficiale ha comunicato che Theo Hernandez è risultato positivo al Covid. Una tegola di non poco conto per Stefano Pioli che perde uno dei suoi giocatori più in forma. L'esterno grande protagonista in Nations League con la Francia è finito in isolamento. Prima di lui era risultato positivo in nazionale anche Rabiot. Dopo l'infortunio di Maignan, altro forfait pesante dunque per il Milan.

Theo Hernandez dunque sarà costretto ad un periodo di riposo forzato, e dovrà guardare i compagni alla TV. L'esterno francese, come annunciato dal Milan, "è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio". Le condizioni del calciatore sono buone, con le autorità sanitarie competenti che sono state già informate. Una brutta notizia per il laterale, dopo giornate all'insegna dell'entusiasmo e della soddisfazione per il ritorno con il botto in nazionale. Se nella semifinale di Nations League contro il Belgio Theo Hernandez ha segnato il gol decisivo, nella finale con la Spagna ha trovato comunque il modo di rivelarsi decisivo con l'assist per il gol vittoria di Kylian Mbappé. Si tratta della seconda positività in casa Francia, dopo quella dello juventino Adrien Rabiot.

Hernandez che ad inizio anno era risultato un falso positivo, sarà obbligato dunque a saltare i prossimi impegni con il Milan, e dunque sicuramente Verona, Porto (in Champions) e Bologna. Pioli spera di poterlo ritrovare al più presto, visto che a fine ottobre è in programma il big match contro la Roma. Quella di Hernandez non è l'unica brutta notizia delle ultime ore in casa rossonera. Sempre in occasione della parentesi con la nazionale, anche Maignan è finito fuori gioco: l'acutizzarsi del dolore al polso, che lo costringerà all'intervento, potrebbe spingerlo ad un periodo di stop di addirittura due mesi.