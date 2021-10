Perché il gol di Mbappé (che è in fuorigioco) in Spagna-Francia di Nations League è regolare Kylian Mbappé ha segnato il gol che ha permesso alla Francia di vincere la Nations League battendo la Spagna. Polemiche a non finire per la presunta posizione irregolare dell’attaccante non sanzionata dal Var. Un episodio destinato a far discutere a lungo, ed alimentare non poche polemiche. Ma il gol in realtà è regolare, a causa di un intervento di un difensore spagnolo.

A cura di Marco Beltrami

Kylian Mbappé ha segnato il gol che ha deciso la sfida tra la Spagna e la Francia, regalando alla squadra di Deschamps la Nations League. Una rete che ha sollevato polemiche a non finire però soprattutto in terra iberica. Il motivo? La posizione di partenza dell'attaccante francese, che sull'assist di Hernandez sembrava in netto fuorigioco a giudicare dal replay. Il Var però ha convalidato il tutto, per una situazione che ha subito scatenato le proteste dei tifosi iberici. Ma il gol in realtà è regolare, a causa di un intervento di un difensore spagnolo.

"Scandalo". Così il Mundo Deportivo ha titolato per definire l'esito di Spagna-Francia, finale di Nations League, decisa da un gol di Kylian Mbappé. Theo Hernandez con un assist ha messo l'attaccante del PSG in posizione favorevolissima, per involarsi verso la porta di Unai Simon, battuto poi con un tiro rasoterra dopo un bel gioco di gambe. I replay hanno mostrato che il bomber era in posizione di fuorigioco, ovvero più avanti rispetto alla linea immaginaria composta dal trio difensivo spagnolo. Quando il Var ha convalidato la marcatura, ecco allora le proteste feroci dei supporters iberici che hanno gridato allo scandalo, per l'offside non sanzionato.

In realtà il gol è regolare a tutti gli effetti, regolamento alla mano. Tutto dipende da un tocco che a velocità normale non si distingue bene, quello di Eric Garcia. Il difensore nel tentativo di intercettare il passaggio di Theo Hernandez, entra in scivolata e colpisce la sfera. Una situazione che viene considerata, dall'arbitro e dai suoi collaboratori al Var come una "giocata". In questo caso dunque la posizione di Mbappé torna attiva, in quanto il pallone gli arriva da un avversario. A quel punto dunque nessuna protesta da parte dei giocatori di Luis Enrique con buona pace anche dei sostenitori iberici. Una beffa per le Furie rosse: se Eric Garcia non avesse toccato il pallone, sicuramente il gol sarebbe stato annullato. E Busquets seppur non convinto ha confermato tutto nel post-match: "L'arbitro ci ha detto che Eric voleva giocare la palla, ma non ha senso".