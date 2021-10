Adrien Rabiot positivo al Covid: tegola per la Francia e per la Juventus Adrien Rabiot sarà costretto a saltare la finale di Nations League tra la sua Francia e la Spagna, che ha battuto l’Italia. Il centrocampista francese è risultato positivo al Covid ed è dunque finito in isolamento. Brutte notizie anche per la Juventus che sarà costretta a farne a meno in occasione del match contro la Roma alla ripresa.

A cura di Marco Beltrami

La finale di Nations League perde uno dei suoi protagonisti. Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid e dunque sarà costretto a saltare il match in programma a San Siro domenica sera contro la Spagna. Il centrocampista è finito in isolamento e dunque non sarà disponibile, dopo la conclusione degli impegni con la nazionale, nemmeno per la Juventus attesa alla ripresa dal big match contro la Roma.

Didier Deschamps dunque non potrà contare su quello che è uno dei suoi pupilli in occasione dell'attesa supersfida contro la Spagna. In una nota la Federcalcio francese ha annunciato che Adrien Rabiot, nell'ultima tornata di test, è risultato positivo al Covid. Una situazione che lo costringe come da copione all'isolamento, impedendo alla Francia, a termini di regolamento, di trovare un sostituto. Rabiot che in occasione della semifinale di Nations League contro il Belgio era rimasto in campo per 75′, potrebbe essere sostituito da Tchouaméni, proprio come accaduto pochi giorni fa nella staffetta del finale di gara.

E la positività al Covid di Adrien Rabiot complica anche i piani della Juventus, che sperava di non incappare in infortuni o problemi simili nella sosta. Il francese che ora finirà in isolamento sarà fuori gioco dunque per il prossimo big match che attende la squadra di Allegri, contro la Roma domenica 17 ottobre. La speranza è quella che gli altri centrocampisti ovvero Locatelli, Bentancur, Ramsey non tornino acciaccati dagli impegni con le rispettive nazionali. La buona notizia per la squadra bianconera è rappresentata da un Arthur sempre più vicino al ritorno a pieno regime, dopo il lungo stop per infortunio.