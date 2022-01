Coppa Italia 2021/2022: il tabellone dei quarti, risultati delle partite e calendario completo Quasi completo il tabellone dei quarti della Coppa Italia Frecciarossa 2021/2022. Le squadre qualificate sono Atalanta, Fiorentina, Milan, Lazio, Sassuolo, Inter, Juventus e una tra Roma e Lecce. Ecco il tabellone aggiornato, il calendario e risultati delle partite.

A cura di Alessio Morra

Si è quasi definito il tabellone dei quarti della Coppa Italia Frecciarossa 2021/2022: dopo le qualificazioni di Inter e Sassuolo, manca solo il match tra la Roma e il Lecce – in programma oggi 20 gennaio alle ore 21:00 – per completare gli abbinamenti del prossimo turno.

I quarti sono in programma il prossimo 9 febbraio e le partite in tabellone sono: Juve-Sassuolo, Fiorentina-Atalanta, Milan-Lazio. Da definire ancora la sfidante dell'Inter che sarà una tra Roma e Lecce. Come per gli ottavi, anche i match dei quarti si giocheranno in formula secca quindi con eliminazione diretta.

Le semifinali si giocheranno in doppia gara, andata e ritorno, in programma il 2 marzo e il 9 aprile. La data per la finale è fissata l'11 maggio all'Olimpico.

Le partite di Coppa Italia si vedono in TV sui canali Mediaset e in streaming sull'app Mediaset Infinity o sul sito Sportmediaset. Ecco nel dettaglio il tabellone completo degli ottavi della Coppa Italia e il calendario della competizione disponibile anche sul sito ufficiale della Lega Serie A.

Il tabellone aggiornato della Coppa Italia: risultati e le squadre ai quarti

Sono 8 le squadre qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. Manca un solo abbinamento e il tabellone dei quadri sarà completo. Al momento sono 7 le squadre che hanno strappato il pass per il turno successivo: Juve, Sassuolo, Milan, Inter, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Ecco gli accoppiamenti dei quarti di finali e gli incroci alle semifinali.

Ottavi di finale

Quarti di finale

Juventus -Sassuolo

Fiorentina- Atalanta

Milan- Lazio

Lecce/Roma -Inter

Semifinali

Juventus/Sassuolo – Fiorentina/Atalanta

Milan/Lazio – Inter/Roma-Lecce

Terminate le gare degli ottavi, che si sono disputare il 12 e il 19 gennaio, le partite dei quarti sono in programma per il prossimo 9 febbraio. Ancora da definire nel dettaglio gli orari dei match ed eventuali anticipi e posticipi.

Ottavi di finale: giovedì 20 gennaio 2022

Roma-Lecce ore 21:00 su Canale 5

Quarti di finale: mercoledì 9 febbraio 2022

Juventus – Sassuolo: orario da definire

Fiorentina- Atalanta: orario da definire

Milan – Lazio: orario da definire

Lecce/Roma -Inter: orario da definire

Il programma completo della Coppa Italia 2022

I primi due turni eliminatori si sono disputati nel mese di agosto, in cui ben sei squadre di Serie A sono state eliminate. Tra il 14 e il 16 dicembre si disputeranno i sedicesimi. Gli ottavi sono in programma il 12 e il 19 gennaio, mentre i quarti il 9 febbraio. Le semifinali saranno l'unico turno a disputarsi in gara di andata e ritorno. La finale è in programma allo Stadio Olimpico di Roma l'11 maggio.

Ottavi di finale: 12 e 19 gennaio 2022

Quarti di finale: 9 febbraio 2022

Semifinali: 2 marzo e 9 aprile 2022

Finale: 11 maggio 2022

Dove vedere la Coppa Italia 2022 in TV su Mediaset e in streaming

I diritti televisivi della Coppa Italia sono stati acquistati da Mediaset, che la trasmetterà per tre anni. La maggior parte degli incontri andrà in onda su Italia 1, la finale potrebbe essere trasmessa da Canale 5. In streaming sarà possibile vedere la Coppa Italia sul sito mediasetplay.it.