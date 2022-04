Inter-Milan di Coppa Italia, dove vederla in TV su Rai1 o Canale 5: le formazioni e chi va in finale

Oggi allo stadio San Siro di Milano, Inter e Milan si sfidano nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 2022: le formazioni di Inzaghi e Pioli partono dallo 0-0 dell'andata per conquistare la finale. La partita tra Inter e Milan è in programma stasera 19 aprile con calcio d'inizio alle ore 21:00. Il derby di Coppa Italia si vede in diretta TV su Mediaset su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Disponibile il live streaming del match anche su sportmediaset.it.

Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli

All'Inter serve una vittoria, al Milan basterebbe anche un pareggio con un risultato diverso dallo 0-0: a differenza delle coppe europee, in Coppa Italia i gol in trasferta valgono ancora doppio rispetto ai gol in casa. In caso di 0-0 alla fine dei 90 minuti, si giocheranno due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Chi vince affronterà una tra Juventus e Fiorentina nella finale in programma il prossimo 11 maggio all'Olimpico di Roma.

Questo è il quarto incontro stagionale tra le due formazioni con due pareggi (uno in Serie A e nella semifinale d'andata) e una vittoria dei rossoneri di Pioli.

