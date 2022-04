Juventus-Fiorentina di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: canale e formazioni della semifinale di ritorno

Oggi alle 21:00 all'Allianz Stadium di Torino la seconda semifinale di ritorno della Coppa Italia 2022 tra Juventus e Fiorentina. I Viola a caccia dell'impresa per strappare il pass per la finale all'Olimpico, che ieri ha eliminato il Milan nel derby di ritorno. La partita tra Juventus e Fiorentina si vede in diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming sul sito e sull'app Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. La formazione di Allegri e quella di Italiano ripartono dallo 0-1 dell'andata: i bianconeri si sono imposti al Franchi grazie ad un'autorete di Venuti al 92esimo. I bianconeri partono con un leggero vantaggio: alla Vecchia Signora basta un pareggio, la Viola deve necessariamente vincere con un gol di scarto stasera – in Coppa Italia è ancora valida la regola dei gol in trasferta. "Servirà un'impresa" ha commentato il tecnico della Fiorentina.

Le probabili formazioni di Juventus e Fiorentina:

Emergenza a centrocampo per Allegri che schiera Zakaria e Rabiot con Danilo. In attacco l'ex Vlahovic con Bernardeschi e Morata. Dybala partirà dalla panchina. Italiano, senza l'infortunato Castrovilli, scenderà in campo con il 4-3-3 con il tridente d'attacco formato da Ikonè-Piatek-Gonzalez.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Luca Pellegrini; Zakaria, Danilo, Rabiot; Bernardeschi, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Maleh; Ikoné, Piatek, Nico Gonzalez. All. Italiano

In caso di parità tra andata e ritorno, quindi in caso di 0-1 della Fiorentina, alla fine dei 90′ minuti si giocherebbero due tempi supplementari ed, eventualmente i rigori. La finale è in programma il prossimo 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

