Perché le partite di Coppa Italia 2021/2022 sono trasmesse su Italia 1 e non sulla Rai Riparte la Coppa Italia 2021-2022 dopo i primi due turni: le gare del ‘torneo della coccarda’ quest’anno verranno trasmesse in diretta TV e in streaming da Mediaset e non dalla Rai.

A cura di Vito Lamorte

Dopo il turno preliminare e i trentaduesimi disputati in estate, ecco che prendono il via i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021-2022. Nel turno precedente sono entrate in corsa diverse squadre di Serie A, ad eccezione delle prime otto classificate della passata stagione che faranno la loro comparsa dagli ottavi, e il secondo trofeo nazionale entra nella fase che spesso ha riservato più sorprese. Nel giro di 40 giorni, tra la metà di dicembre e la fine di gennaio 2022, si conosceranno i club che prenderanno parte ai quarti di finale, che si giocheranno sempre in gara unica. La nuova formula prevede che partecipino al torneo 20 club della Lega Serie A, 20 della Lega B e 4 della Lega Pro. Queste ultime sono state già tutte eliminate.

A differenza degli anni scorsi, però, le partite del "torneo della coccarda" verranno trasmesse in diretta TV dalle reti Mediaset e non più dalla Rai. L'emittente del Biscione si è aggiudicata i diritti televisivi della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per le prossime tre stagioni (2021-2024) grazie ad un'offerta di 48,2 milioni di euro. Tutte le gare saranno visibili anche in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Ad aprire il turno dei sedicesimi sarà Venezia–Ternana, con la prima giornata si concluderà con Udinese-Crotone e Genoa-Salernitana. Nella seconda tranche di gare spicca Verona-Empoli, a cui seguiranno due sfide interessanti come Cagliari-Cittadella e Fiorentina-Benevento. Completano il programma Spezia-Lecce e Sampdoria–Torino.

Il programma dei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022