Mediaset trasmetterà per tre stagioni la Coppa Italia di calcio. L'emittente del Biscione si è aggiudicata i diritti televisivi per la coppa nazionale e li ha soffiati alla Rai. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha offerto una cifra complessiva di 48,2 milioni di euro per il triennio. La Rai deve accontentarsi dei diritti radiofonici.

Quanto ha speso Mediaset per i diritti tv della Coppa Italia

La Lega di Serie A pretendeva di guadagnare di più dai diritti televisivi della Coppa Italia. Per il triennio 2015-2018 la Rai aveva sborsato 22 milioni di euro, per quello successivo, e cioè 2018-2021, la Rai ne ha spesi 35 di milioni, mentre per il triennio 2021-2024 Mediaset ne ha offerti 48 di milioni. La Rai perde la Coppa Italia in TV, ma compra invece i diritti radiofonici per 400 mila euro. La nuova formula della Coppa Italia, con tante squadre di Serie A che scenderanno in campo già a Ferragosto, ha attratto diversi concorrenti e ciò ha fatto sì che si alzassero le offerte.

Non è una novità assoluta la Coppa Italia di calcio sui canali Mediaset. Perché all'inizio degli anni '90 per tre edizioni – dalla stagione 1991/1992 a quella 1993/1994 – sulle reti televisive dell'allora Fininvest vennero trasmessi gli incontri della coppa nazionale, la seconda manifestazione per importanza del calcio italiano. La prima finale trasmessa delle reti del Biscione ebbe tra i suoi commentatori anche Mike Bongiorno, che affiancò Sandro Piccinini. Successivamente nelle stagioni 1997/1998 e 1998/1999 Mediaset, con Rai e TMC trasmise la Coppa Italia.

Su Mediaset sarà trasmessa anche la Supercoppa Italiana, che disputeranno Inter e Juventus, vincitrici rispettivamente dello scudetto e della Coppa Italia. Anche questa non è una novità. La Fininvest ha trasmesso la manifestazione per otto anni di fila tra il 1988 e il 1995 e poi in altre due occasioni (2000 e 2004).