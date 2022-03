Fiorentina-Juventus dove vederla: canale TV e formazioni, Allegri con Vlahovic per la semifinale di Coppa Italia

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Saponara. All. Italiano.

Probabile formazione Juve (4-3-3): Perin; Cuadrado, Danilo, de Ligt, De Sciglio; Arthur, Locatelli, Rabiot; Aké, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

Dove vedere Fiorentina-Juventus in tv? La semifinale di Coppa Italia in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Calcio d'inizio ore 21.00.

L'Artemio Franchi di Firenze ospita la seconda semifinale di andata della Coppa Italia 2021/2022 tra Fiorentina e Juventus, campione in carica. La partita si gioca stasera 2 marzo alle ore 21.00, diretta TV in chiaro in esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Gli occhi saranno tutti puntati su Dusan Vlahovic che torna per la prima volta al Franchi da ex. La Viola arriva alla sfida dopo il ko di campionato contro il Sassuolo ma giocheranno per guadagnarsi la finale, traguardo che manca dalla stagione 2013-2014. La Fiorentina ha superato i precedenti turni del torneo eliminato Napoli ed AtalantaLa Juve, invece, ha vinto 3-2 contro l'Empoli con doppietta di Vlahovic. La formazione bianconera ha raggiunto la semifinale agevolmente battendo prima la Samp e poi il Sassuolo. La gara di ritorno è fissata per il prossimo 21 aprile.

Allegri deve fare i ancora i conti con infortuni e indisponibili: assenti Chiellini e Bonucci, out anche Zakaria, Alex Sandro, Dybala e Bernardeschi. Il tecnico bianconero potrebbe mandare in campo un giovane dell'under 23 come titolare, Akè. Tra i convocati potrebbero esserci anche Stramaccioni e Miretti, sempre under 23.

Italiano punta ancora su Piatek, che ha sostituito Vlahovic nell'attacco viola, insieme a Gonzales e Saponara. Un dubbio in mediana su Torreira, in difesa rientra Milenkovic. Out Quarta per squalifica.

Le semifinali di Coppa Italia si giocano con la formula della gara d'andata e ritorno: a differenza delle coppe europee, per la Coppa Italia vale ancora la regola dei gol in trasferta.

