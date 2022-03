Juve in difficoltà con la Fiorentina, Allegri è tranquillo: “Non abbiamo rischiato niente” Massimiliano Allegri ha commentato in maniera positiva ai microfoni di Mediaset la prestazione della Juventus al Franchi contro la Fiorentina.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus ha vinto a Firenze la sfida d'andata della semifinale di Coppa Italia dopo aver sofferto per quasi tutto il match. Un autogol di Venuti all'ultimo minuto ha regalato la vittoria alla squadra bianconera e Massimiliano Allegri ha commentato così ai microfoni di Mediaset la gara del Franchi: "Complimenti alla Fiorentina. Abbiamo subito su due contropiedi ma fortunatamente hanno sbagliato. La squadra ha tenuto il bene il campo. Abbiamo avuto situazioni favorevoli, con Cuadrado. Vincere a Firenze non è facile, avevamo tante assenze e fatemi fare i complimenti a Danilo".

L'allenatore della Vecchia Signora è molto soddisfatto della prestazione dei suoi, soprattutto per la fase difensiva: "Difensivamente mi sono piaciuti i ragazzi a parte nelle azioni di contropiede, in generale sono soddisfatto. In attacco ci è mancato l'ultimo passaggio".

I migliori della Juve sono stati Danilo e Arthur, che ha ricevuto gli elogi del suo : "Hanno giocato bene tutti, ma soprattutto stiamo usando sempre gli stessi, a breve tornano Dybala e Bernardeschi. Arthur non ha giocato nella prima parte di stagione quindi è più fresco. Adesso dobbiamo mettere da parte questa partita e pensare alla prossima".

Sulla prestazione di Dusan Vlahovic, l'uomo più atteso della serata, Allegri ha dichiarato: "Lui è bravo a giocare con la squadra, anche se deve migliorare. Ora ci appoggiamo di più sulle punte con i centrocampisti. Giocare sempre nello stesso modo è un vntaggio ma anche un limite, bisogna occupare bene il campo. Lo smarcamento è fondamentale".

A chi gli chiede se la Juventus può vincere lo scudetto, visto che le squadre davanti stanno rallentando, risponde così: "Sono troppo lontani, la quota è a 84 per vincere lo scudetto, noi siamo fuori…".