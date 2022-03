Milan-Inter dove vederla, Coppa Italia in TV su Rai1 o Canale 5: le formazioni di Inzaghi e Pioli a San Siro

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

Probabile formazione Inter: (3-5-2): Handanovic; de Vrij, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Stasera a San Siro Milan e Inter si sfidano nella prima semifinale di Coppa Italia 2021/2022. La partita è in programma alle ore 21.00 al Meazza, diretta TV in chiaro su Canale 5 e streaming su Mediaset Play. I Diavoli di Pioli e i nerazzurri di Inzaghi si incontrano per la semifinale di andata del trofeo nazionale dopo il derby giocato in campionato, e che ha visto il Milan vincere per 2 a 1 contro l'Inter. I rossoneri hanno centrato la qualificazione battendo la Lazio, i nerazzurri, invece, hanno eliminato la Roma. In palio la qualificazione alla finale del torneo nazionale in programma il prossimo 11 maggio allo stadio Olimpico.

Per il derby di Coppa Italia, Pioli pensa a tre cambi in formazioni: dopo le ultime prestazioni in campionato, il tecnico rossonero potrebbe preferire Calabria a Florenzi. Ballottaggi anche tra Diaz e Krunic e tra Saelemaekers e Messias. Inzaghi recupera diversi indisponibili: tornato tra i convocati Ciacedo, Vecino, Correa e Gosens. Confermata la coppia d'attacco Dzeko-Lautaro, ballottaggio tra Dumfries e Darmian.

Le semifinali di Coppa Italia si giocano con la formula della gara d'andata e ritorno: a differenza delle coppe europee, per la Coppa Italia vale ancora la regola dei gol in trasferta.

