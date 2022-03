Il messaggio di pace di Shevchenko per la sua Ucraina: “Fermiamo insieme questa guerra” Prima del fischio d’inizio del derby di Milano è stato proiettato un messaggio di Andriy Shevchenko per fermare la guerra in Ucraina.

Pochi minuti prima del fischio d'inizio del derby di Milano, valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia, sui maxi-schermi dello stadio Giuseppe Meazza è stato proiettato un video messaggio di Andriy Shevchenko, leggenda del Milan e simbolo del calcio ucraino. L'ex calciatore rossonero si è fatto portavoce del suo popolo nel con un messaggio breve e chiaro: "Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Il popolo ucraino vuole la pace, perché la pace non ha confini, perché ciò che ci unisce dece essere più forte di ciò che ci divide. Fermiamo insieme questa guerra. Un abbraccio a tutti!".

Priam della stracittadina meneghina è stata preparata una coreografia a sostegno della causa ucraina con tante piccole bandierine gialloblù che richiamano ai colori dello stato dell'Est Europa che sta resistendo in queste ore all'invasione russa.

Pochi giorni fa l'ex commissario tecnico dell'Ucraina è sceso in in piazza con i figli a Londra, a Trafalgar Square, per manifestare contro la guerra che si sta combattendo nel suo paese: "Stop alla guerra in Ucraina. Gloria all'Ucraina". Su un cartello mostrato da un altro manifestante ritratto con l'ex simbolo del calcio ucraino si poteva leggere una scritta di forte impatto: "Non dimenticheremo, non perdoneremo".

Lo stesso Sheva aveva pubblicato un messaggio sui suoi profili social a sostegno della causa ucraina dopo l’ingresso delle truppe russe nel Donbass: "Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio paese. Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione. Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà. Questa è la nostra risorsa più importante. Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! Insieme vinceremo! Gloria all'Ucraina".