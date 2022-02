Il messaggio di Shevchenko sulla crisi Ucraina-Russia: “Dobbiamo unirci! Insieme vinceremo” Shevchenko ha pubblicato un messaggio sui suoi profili social a sostegno della causa ucraina in merito al momento difficile che sta vivendo il suo paese dopo l’ingresso delle truppe russe nel Donbass.

A cura di Vito Lamorte

La crisi tra Ucraina e Russia e i venti di guerra che soffiano dall'Est dell'Europa sono un pensiero fisso per tutto il mondo. Nessuno avrebbe pensato di ritrovarsi in una situazione del genere nel Vecchio Continente e il riconoscimento del Donbass da parte di Vladimir Putin, presidente della Federazione russa, ha innescato una serie di reazioni a catena che hanno fatto precipitare la situazione. Nelle scorse ore ha parlato il presidente degli USA, Joe Biden, che ha parlato delle sanzioni contro Mosca e anche il ministro degli Esteri,Luigi Di Maio, è intervenuto in Parlamento per fare il punto sulla crisi tra Nato e Russia.

Questa escalation non ha lasciato indifferente il mondo dello sport e poco fa Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan e della nazionale ucraina, ha pubblicato l'immagine dei confini del suo paese e la bandiera nazionale per supportare la causa del suo paese: "Insieme vinceremo, gloria all'Ucraina!".

L'ex commissario tecnico dell'Ucraina ha scritto un lungo post sui suoi profili social: "Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio paese. Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione. Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà. Questa è la nostra risorsa più importante. Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! Insieme vinceremo! Gloria all'Ucraina".

Zinchenko: "Non posso rimanere indifferente"

Anche Oleksandr Zinchenko ha esposto pubblicamente il suo punto di vista in merito alla grave crisi tra Russia e Ucraina. Il calciatore del Manchester City ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale di Instagram dedicato alla sua nazione e al momento delicato che sta vivendo: "Tutto il mondo civilizzato è preoccupato per la situazione nel mio Paese. Non posso rimanere indifferente e ci tengo a far valere il mio punto di vista. Il mio Paese è nella foto. Quel Paese dove sono nato e cresciuto. Un Paese di cui difendo i colori sulla scena sportiva internazionale. Un Paese che stiamo cercando di rendere famoso e sviluppare. Un Paese i cui confini devono rimanere intatti. Il mio Paese appartiene agli ucraini e nessuno potrà mai impossessarsene. Noi non rinunceremo. Gloria all'Ucraina".