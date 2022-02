Crisi Russia-Ucraina, 800 soldati Usa spostati dall’Italia al Baltico. Scattano sanzioni Ue e Usa contro banche e oligarchi di Putin

Le notizie di oggi in diretta sulla crisi tra Russia e Ucraina, cosa succede adesso: Putin ha riconosciuto il Donbass e inviato truppe a Donetsk e Luhanks: "Accordi di Minsk non esistono più". Biden: "Da Putin violazione diritti internazionali. Crediamo ci sarà ampia invasione". ONU: "Rischio di una grande guerra". Kiev ha spiegato che non intende accettare variazioni dei propri confini. Finer (Casa Bianca): "Pensiamo sia inizio di un'invasione". Ue, accordo unanime dei 27 su sanzioni. Stoltenberg: "Bene sanzioni a Russia e stop a gasdotto Nord Stream 2, ci sono indicazioni di un attacco su larga scala". Il Senato russo approva l'uso di militari all'estero. Il presidente russo non esclude ingresso truppe russe in territorio ucraino. Usa trasferiranno 800 soldati da Italia a Paesi Baltici

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Crisi Russia-Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti