I tifosi di Milan e Inter a sostegno dell’Ucraina: prima del derby la coreografia contro la guerra

A cura di Vito Lamorte

La guerra dichiarata dalla Russia all'Ucraina tiene il mondo col fiato sospeso. In tanti si sono esposti contro l'invasione dei territori ucraini e anche dal mondo dello sport sono arrivate molte reazioni contro il conflitto voluto da Vladimir Putin. In occasione della semifinale di andata di Coppa Italia 2021-2022 i tifosi di Milan e Inter saranno protagonisti di un gesto a sostegno della popolazione ucraina: vicino ad ogni seggiolino dello stadio Giuseppe Meazza sono state riposte delle bandierine con i colori giallo e blu che richiamano ai colori dello stato dell'Est Europa che sta resistendo in queste ore all'invasione russa. Prima del derby di Milano queste piccole bandierine sono diventati un'unica coreografia contro la guerra.

Anche il calciatori delle due squadre si sono presentati in campo per il riscaldamento con una maglia bianca e la bandiera dell'Ucraina al centro del petto con la scritta ‘PEACE'. La stessa immagine è apparsa anche sul tabellone dell'impianto meneghino per lunghi tratti prima del fischio d'inizio.

Inoltre, a pochi minuti dal fischio d'inizio sui maxi-schermi dello stadio è stato proiettato un video messaggio di Andriy Shevchenko, leggenda rossonera e simbolo del calcio ucraino. Pochi giorni fa l'ex commissario tecnico dell'Ucraina è sceso in in piazza a Londra, a Trafalgar Square con i figli, per manifestare contro la guerra che si sta combattendo nel suo paese.

L'ex calciatore del Milan si è fatto portavoce dei suoi concittadini con parole chiare: "Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Il popolo ucraino vuole la pace, perché la pace non ha confini, perché ciò che ci unisce dece essere più forte di ciò che ci divide. Fermiamo insieme questa guerra. Un abbraccio a tutti!".

Prima del fischio d'inizio i calciatori di Milan e Inter si sono dietro abbracciati dietro un grande cartellone con la scritta "PEACE".