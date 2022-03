Milan-Inter su Canale 5 fa infuriare i tifosi: l’audio a scatti rovina tutto Audio a scatti. A singhiozzo. Un problema tecnico che fa infuriare i tifosi di Milan e Inter che seguono la semifinale di andata di Coppa Italia in diretta Tv e in chiaro su Canale 5.

Audio a scatti. A singhiozzo. La voce del telecronista che va e viene. La colonna sonora di sottofondo dei cori dei tifosi che sembra regolata a mano, da qualcuno che si diverte ad alzare e abbassare il volume. Un problema tecnico fa infuriare i tifosi di Milan e Inter, gli appassionati di calcio, che seguono la semifinale di andata di Coppa Italia in diretta Tv e in chiaro su Canale 5. Un disturbo che ha accompagnato i minuti iniziali della sfida: "Penoso, a tratti e monofonico, come tornare indietro di anni", così lo definisce un utente sui social.

Un difetto sonoro che ha scatenato proteste e, contestualmente, un'ironia durissima nei confronti di Mediaset che detiene i diritti per la trasmissione in chiaro del trofeo tricolore. "La scorsa volta si sentiva prima l’audio e poi arrivava l’immagine, oggi va e viene l’audio, effetto tipo onde del mare".

Una nota dolente. Un nervo scoperto. Basta poco per rinfocolare le lamentele che hanno scandito la parte iniziale della stagione di Serie A per i problemi di buffering e di erogazione del segnale per la messa in onda del campionato. Allora nel mirino degli abbonati c'era DAZN e in questo caso il paragone scatta impietoso: "Si stanno impegnando a non farci rimpiangere Dazn con l'audio che salta ogni 30 secondi".

"Possibile che non riescano a trasmettere una partita in maniera pulita?". È una delle obiezioni che accomuna la maggior parte dei commenti sia pure con sfumature differenti. Tutti fanno riferimento a un altro episodio del genere avvenuto di recente, in occasione del big match di Champions League andato in onda il 15 febbraio scorso sempre su Canale 5. Il duello tra Paris Saint-Germain e Real Madrid fu caratterizzato da un audio fuori sincrono.

Allora le conseguenze furono anche peggiori visto che le immagini erano in ritardo rispetto al sonoro: morale della favola, la sequenza video era in ritardo di diversi secondi rispetto alla narrazione della telecronaca che "spoilerava" tutto quanto stava accadendo. E il fatto che l'incontro fosse trasmesso anche criptato su Sky (per abbonati) è stato terribile anche per il raffronto inevitabile con la qualità del servizio offerto dalla TV satellitare.