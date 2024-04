video suggerito

Pioli si toglie un sassolino alla vigilia di Milan-Inter: "In pochi quest'anno sono stati milanisti" Stefano Pioli ha approfittato della conferenza stampa alla vigilia del derby di campionato tra Milan e Inter per togliersi qualche sassolino dalla scarpa con i suoi detrattori: "Non in tanti sono stati milanisti quest'anno" è la frecciata rivolta dall'allenatore a parte dei tifosi rossoneri.

A cura di Michele Mazzeo

La situazione di Stefano Pioli è molto complicata alla vigilia del derby di campionato contro l'Inter nel quale i rivali, con una vittoria, potrebbero centrare la matematica certezza dello Scudetto numero 20 della propria storia. Dopo l'eliminazione del suo Milan dall'Europa League per mano della Roma infatti le sue chance di rimanere sulla panchina della formazione rossonera anche per la prossima stagione rasentano lo zero (soprattutto dopo essere già stato "esonerato" dalla parte più calda della tifoseria del club meneghino e aver perso la fiducia del presidente Cardinale e dell'a.d. Furlani che avrebbero già dato mandato a Zlatan Ibrahimovic di trovare il suo successore) e pertanto è inevitabile che nella conferenza stampa che precede la stracittadina contro i nerazzurri molte delle domande rivoltegli abbiano riguardato la sua delicata situazione piuttosto che quella della squadra ormai senza obiettivi da raggiungere in questo finale di stagione.

Domande che Stefano Pioli ha saggiamente dribblato rinviando ogni bilancio o discussione sul suo operato al termine del campionato: "Non mettiamo il carro davanti ai buoi, non sono cose pertinenti in questo momento. Io lavoro e cerco di dare il massimo, puntiamo a vincere domani e tutte le prossime, poi vi dirò com'è andata la stagione" ha difatti ripetuto come un mantra l'attuale allenatore rossonero ad ogni domanda riguardante il suo operato e le sue chance di restare sulla panchina del Milan in futuro.

Lo stesso Stefano Pioli però ne ha anche approfittato per mandare qualche frecciata a parte dei tifosi milanisti colpevoli, a suo dire, di aver remato contro la sua squadra nel momento in cui invece aveva più bisogno di essere sostenuta. "Voi giornalisti e i tifosi possono criticare e giudicare, c'è chi l'ha fatto con più rispetto o con meno rispetto" ha difatti risposto nel momento in cui si è parlato delle critiche ricevute nel corso di questa stagione e poi ha sfruttato una sottolineatura fatta dal giornalista Mediaset Carlo Pellegatti ("Io non piolista, sono semplicemente milanista") per sferrare una bordata contro i suoi detrattori: "Non in tanti lo sono stati quest'anno, milanisti intendo…" ha difatti chiosato il tecnico rossonero che evidentemente ne ha approfittato per togliersi qualche enorme sasso che da tempo aveva nella scarpa.