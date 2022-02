PSG-Real Madrid su Canale 5 diventa un inferno: problemi tecnici e l’audio spoilera tutto Un difetto nella trasmissione ha rovinato la diretta in chiaro su Canale 5 della partita di Champions tra Paris Saint-Germain Real Madrid. Cosa è successo? Se ne sono accorti i telespettatori e l’effetto subito è stato davvero sgradevole.

L’audio fuori sincrono nella diretta in chiaro su Canale 5 ha sollevato le proteste degli spettatori in occasione di Psg–Real Madrid trasmessa da Mediaset.

Come spoilerare una partita in diretta e rovinarne la visione. È successo in occasione della diretta tv in chiaro del big match di Champions League tra Paris Saint-Germain e Real Madrid in onda su Canale 5. Una gara attesa, considerata la classe dei calciatori. Un incontro che in prima serata avrebbe meritato una narrazione migliore. La colpa, però, non è di chi la racconta ma dei problemi tecnici incredibili che caratterizzano la trasmissione dell'evento. Cosa è successo? Se ne sono accorti gli spettatori che hanno notato un difetto fastidioso quanto assurdo: il segnale audio delle telecronaca arrivava prima delle immagini. E l'esito dei momenti più importanti del duello al Parco dei Principi sono stati conosciuti in anticipo. Più che il bello della diretta, una sorta di ritorno al futuro.

Proprio così… quando Messi ha sbagliato il calcio di rigore del possibile vantaggio nel secondo tempo si è saputo in anticipo rispetto alla conclusione. Il telecronista urlava il nome del portiere belga del Real Madrid, che aveva compiuto l'ennesimo miracolo, mentre la Pulce stava prendendo ancora la breve rincorsa. Pazzesco ma estremamente reale. Questione di attimi, una frazione di secondo ma oggettivamente imbarazzante. Era successa la stessa cosa anche nel corso della prima frazione quando l'argentino ha servito un assist al bacio per Mbappé che, entrato in area di rigore, s'è visto respingere il tiro da Courtois. Oppure quando Casemiro è arrivato muso a muso con Paredes, lo ha preso per il collo e ha rischiato il cartellino rosso.

Il faccia a faccia tra Paredes e Casemiro raccontato in anticipo rispetto alle immagini proposte in diretta su Canale 5.

"Non so se sia peggio le interruzioni su Dazn o la telecronaca anticipata, rispetto alle immagini, su Mediaset". L'incubo del cattivo funzionamento e dei guasti alla diretta delle gare è un nervo scoperto per i tifosi, che finora si erano lamentati per il corto circuito e i problemi di buffering della app che s'è assicurata i diritti tv del campionato italiano. L'episodio di Psg-Real su Canale 5 è stato come spargere sale sulle ferite. E il fatto che il match fosse in onda anche criptato è stato terribile (anche) per il raffronto inevitabile, impietoso: "Mi è saltato Sky poco prima del rigore, metto Canale 5, e niente, Messi stava sempre posizionando il pallone ma i telecronisti avevano già commentato la parata". Tutto vero, purtroppo.

L’esito del calcio di rigore parato da Courtois a Messi spoilerato dai telecronisti in anticipo sulla proiezione delle immagini.

Le reazioni da parte del pubblico da casa sono state le più variegate. "Il telecronista è un veggente, sa un attimo prima di tutto il mondo cosa sta per succedere. Incredibile", è stato uno dei commenti più ironici che hanno alimentato il tam tam in Rete. È stata una sorta di adunata che poco alla volta ha raccolto sui social tutto il malcontento da parte degli spettatori sintonizzati su Canale 5. Durissime le critiche per la "figurona di Mediaset" finita in tendenza negli hashstag di Twitter proprio per il battage di proteste e offese per quanto accaduto. "Nel 2022 avere l’audio sfasato in una partita di calcio è vergognoso" e ancora "non è bello sapere dall’audio cosa succederà qualche momento dopo".