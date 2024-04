video suggerito

Ancelotti convoca un calciatore fuori lista Champions per la sfida col Bayern: "La fortuna non c'entra" Anche per la trasferta in Germania per la semifinale d'andata contro il Bayern Monaco, l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha convocato un calciatore fuori dalla lista della Champions League 2023-2024: il tecnico italiano ha smentito che si tratti di un amuleto e ha spiegato il vero motivo perché lo porta con sé.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver eliminato il Manchester City, il Real Madrid di Carlo Ancelotti è ora atteso dalla complicata trasferta sul campo del Bayern Monaco dove va in scena l'andata della semifinale della Champions League 2023-2024. Le Merengues sono arrivate in Germania il giorno prima della partita effettuando il tradizionale allenamento di rifinitura sul terreno di gioco dell'Allianz Arena che ospiterà il primo atto della doppia sfida valida per un posto nella finalissima di Wembley.

E, proprio nel momento in cui i calciatori della formazione madrilena sono scesi sul campo della formazione bavarese, ci si è accorti della strana presenza del 20enne portoricano Jeremy de Leon, calciatore del Real Madrid Castilla (la squadra B dei Blancos che milita nella Serie C spagnola), che però, essendo arrivato dal Castellon solo a fine gennaio, non è stato inserito nella lista Champions e pertanto non potrà andare neanche in panchina nel match contro i bavaresi.

Inevitabile a questo punto chiedersi perché Carlo Ancelotti abbia deciso di convocare e portare con sé in Germania un giocatore della squadra B, nella quale spesso non è nemmeno titolare, che non potrà scendere in campo nella sfida col Bayern Monaco? Non essendo la prima volta che accade (era già successo anche per la trasferta in Inghilterra per il ritorno dei quarti di finale contro il Manchester City) in molti credono che il 20enne dai capelli rossi sia considerato un amuleto dall'allenatore italiano e che dunque sia per questo motivo che viaggia e si allena con la prima squadra prima delle grandi sfide di Champions League lontane dal Bernabeu.

Nella conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco – Real Madrid, Carlo Ancelotti ha però smentito che questa scelta sia dettata dalla superstizione o che Jeremy de Leon sia considerato un portafortuna: "Non è una questione di superstizione. Quando ci alleniamo voglio che stiamo con 20 uomini. Senza di lui siamo in 19. Ho parlato con Raul (l'allenatore del Real Madrid Castilla, ndr). Lui si allena molto bene e ci dà molto" ha difatti detto Carlo Ancelotti svelando dunque il vero motivo della misteriosa convocazione dell'esterno d'attacco portoricano per le trasferte di Champions League pur non essendo inserito nella lista di coloro che possono scendere in campo.